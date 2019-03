Trenérská výzva neboli Coach's Challenge se poprvé zavedla v NHL před čtyřmi lety. Jak bude fungovat v české extralize, popisuje její šéf Josef Řezníček.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Extraliga zavádí ‚trenérskou výzvu‘, v neděli ji otestují Karlovy Vary a Pardubice

„Pokud dojde v brankovišti k nedovolenému zákroku na brankáře, kdy mu někdo brání ve výhledu nebo v provedení zákroku v době střely, tak ačkoliv to může být zapískáno rozhodčími nebo nezapískáno, tak si může kouč vzít takzvanou trenérskou výzvu,“ řekl Radiožurnálu.

Po přezkoumání situace na videu pak sudí rozhodnou, zda šlo o regulérní gól, nebo ne. Oproti NHL se ale trenérská výzva v české extralize bude vztahovat pouze na situace okolo brankoviště, případný ofsajd předcházející brance reflektovat nebude. I tak to bude technologicky náročné. Na stadionech totiž musí být kvalitní kamerový systém.

Chomutov bojuje před baráží s nečekaným problémem, většina hráčů se otrávila tatarákem Číst článek

„Potřebujete umět ty situace nahrávat, zpomalovat, zoomovat. A potřebujete mít v jednom čase několik synchronních snímků na několika obrazovkách, abychom mohli rozpoznat, jestli se v momentě střely děje na brankovišti něco, co by mohlo vést k tomu, že to bude považováno za bránění brankáři,“ říká Řezníček.

Trenérská výzva bude v extralize fungovat od příští sezony. Kluby se novým podmínkám musí přizpůsobit. V opačném případě by soutěž nemohly hrát.

„Je to nastavené v licenčních podmínkách. Licenční podmínky jsou veřejně přístupné, tedy i pro kluby první ligy, které mají ambici postoupit nahoru. Musejí být srozuměny, co by je v případě postupu čekalo,“ říká Josef Řezníček.

Týmy, které momentálně bojují v play-off první ligy, tedy Kladno, České Budějovice, Vsetín a Jihlava, by ale na zavedení trenérské výzvy měly být připraveny.