Nevypustí jediný souboj a umí vyhrávat zápasy o jednom gólu, chválí taktiku mistrů z Třince Procházka

V neděli 28. dubna hokejisté Třince vybojovali už pátý mistrovský titul v řadě, když v sedmém finále zdolali Pardubice 2:1 po prodloužení. Co dovedlo Oceláře k dalšímu triumfu? Kdo z hokejistů, kteří za sebou mají finálovou sérii, může pomýšlet na pozvánku na turnaj v Praze a Ostravě? Může Radim Rulík směrem k mistrovství ukázat i na Jakuba Vránu? Poslechněte si pořad Radiožurnálu Sport Čistá hra Martina Procházky. Čistá Hra Martina Procházky Praha 19:03 1. května 2024

Co říkáte na taktiku Třince, která je dovedla k dalšímu mistrovskému titulu?

Když potřebují, tak vytahují obranu. Vytáhnou jednoho hráče na modrou čáru, ostatní si stoupnou u červené čáry. Když jsou hodně unavení, tak dají prvního hráče na červenou čáru a další čtyři až na svoji druhou modrou čáru. Posouvají val, jak potřebují. Jakmile prohrávají, tak na nic nečekají, jdou aktivně dopředu a jsou schopni soupeře zavřít. Hodně důležité zápasy ovlivňuje první gól.

Lze tvrdit, že trenér Zdeněk Moták naordinoval svým svěřencům takový styl, že nebylo možné je porazit?

Je to práce už od dob Václava Varadi, kdy začali takovým stylem hrát. Kluci nevypustí žádný souboj a všichni moc dobře vědí, co mají hrát. Líbí se mi, že když vedou, tak při šanci zaútočit ale koukají i na riziko. Když vytuší, že by mohli kotouč ztratit, tak to radši nahodí za bránu a jdou střídat. Je to, jako kdyby chtěli soupeře unavit, a umí vyhrávat zápas o jednom gólu.

Nezdolný Třinec

Posluchač Marek se ptá, jestli dostal mistrovskou medaili i kondiční trenér, protože Třinec opravdu odehrál hodně zápasů během krátkého období a pořád mu neubývaly síly?

No, ono se během play off už moc netrénuje. Kondiční trenér dokáže během základní části připravit tým na náročné play off. Občas v závěrech zápasu Třinec tahal nohy, ale v důležitých momentech, kdy se spíše očekával tlak soupeře, tak zase zabral.

V Třinci funguje nějaké kouzlo při tvorbě kádru. V čem tkví?

Je tam skvělá práce lidí, kteří hráče vytipují. Přišli s názvem Familia, což je výborné. V sedmých zápasech se projevilo to, že jsou opravdu jeden tým. Nikdo nehrál jen na sebe. Nevím, kdo má na starosti doplňování kádru po sezoně, ale ten by zrovna měl dostat asi další tři medaile.

Petr Tomášek: Tým tam staví Jan Peterek. On vymyslel na začátku sezonu výměnu Pánika za Ciencialu a ten pak dal vítězný gól v sedmém zápase.

Posluchač Petr se ptá, jestli by mohla být česká reprezentace úspěšná na nadcházejícím mistrovství světa se stylem hry, kterým se prezentoval Třinec?

Podobně čeští hokejisté hráli pod vedením trenéra Kariho Jalonena. Třinec ale nehraje nudně a reaguje tak, jak má. Národní tým si ze hry Třince může vzít to, že když nebude potřebovat nutně útočit, tak bude hrát chytře.

Hrál Třinec maximálně úsporným hokejem?

Přišlo mi to tak. Kdyby hráli na plné kule, tak nemůžou zvládnout 22 zápasů za 41 dnů. Hráli chytře a účelně.

Jak dlouho se slaví mistrovský titul?

Myslím si, že tři až čtyři dny. Už v tom mají praxi z minulých let.

Se Vsetínem jste zisk titulu slavil doma nebo venku?

Tohle si výjimečně pamatuji. Vyhrálo se ve Zlíně, což není do Vsetína daleko. I tak na nás ale čekal plný stadion. Bylo to úžasné, fanoušci nás vyvolávali a byli s námi na ledě.

Poražené Dynamo

Posluchač Míra se ptá, jaká bude budoucnost trenéra Pardubic Marka Zadiny?

Jeho úkolem bylo uhrát finále, což se mu povedlo. Takže důvod měnit trenéra asi není. Přišel do rozehrané sezony, tým uklidnil a dal prostor dalším hráčům. Odvedl dobrou práci, ale nevím, zda ve finále udělal ideální práci vzhledem k tomu známému rozhovoru.

Petr Tomášek: Pan Dědek nechá Zadinu ve funkci, protože nechce platit tři trenéry naráz. Nevím, jak se nakonec s Václavem Varaďou vyrovnal, ale určitě nechce platit žádnou další položku z rozpočtu.

Udělaly by Pardubice účast ve finále extraligy i pod vedením uklízečky, jak říkal pan posluchač?

To je určitě přehnané. Není to jen o tom, že by Pardubice byly tým, který si dělá na ledě, co chce.

Jak probíhají oslavy mistrovského titulu u hráče, který může dostat pozvánku na mistrovství světa?

Tak nebude slavit celý týden, ale třeba jen dva dny. (smích) Doslaví to po světovém šampionátu. Nestihne delší fázi oslav s týmem, ale místo toho má odměnu v podobě startu za národní tým.

Kdybys byl v roli kouče národního týmu, koho z finalistů extraligy bys povolal na šampionát?

Celou sezonu se mi líbil Daniel Voženílek. Hraje ale stylem, že musí mít sílu a energii. Jsem zvědavý, jak na tom bude fyzicky po tak náročných sériích. Z Pardubic bych vzal Lukáše Sedláka, který je také velkým pracantem. Na ledě je hodně vidět, ale také nevím, zda tam má tu šťávu. Víc adeptů pro národní tým nevidím.

Martine, kdo byl podle vás nejužitečnějším hráčem sezony?

Ondřej Kaše. Hodně Litvínov zvedl a celou sezonu si užil.

Kdo byl nejlepším útočníkem?

Tomáš Filippi.

Nejlepší obránce?

Největší dojem na mě udělal Jiří Ticháček. Vyhrál bodování mezi obránci a v každém zápase byl nejlepším hráčem Kladna. Má pokoru k hokeji.

Kdo byl nejlepším brankářem?

Roman Will. Na Pardubice se chtěl během sezony každý vytáhnout, ale on podával i tak skvělé výkony.

Další posluchač se ptá, jestli jste změnil se názor na Jakuba Vránu po přípravných zápasech, které nyní o víkendu odehrál?

Ano. Je vidět, že je skvěle připravený. I Petr Nedvěd říkal, že pokud se mu povedou České hokejové hry, tak by se mohl stát součástí týmu. Vrána je ukázkou toho, že pokud to má najednou v hlavě srovnané, tak může být součástí týmu.

Petře, bude nyní Jakub Vrána trochu pokornější i díky tomu, čím si prošel v zámoří?

Už je i v jiné fázi života a ví, že má možná jednu z posledních šancí, jak se dostat do top klubu. Podle mě mu to vysvětlil i kouč národního týmu Radim Rulík a Vrána ví, že tu šanci musí chytit za pačesy.

Jak se může stát, že mladíci Kazachstánu porazí na mistrovství světa do 18 let Česko 4:3 v prodloužení?

Je to jednoduché. Čeští hráči si po výhře nad Švédskem mysleli, že to proti Kazachstánu půjde samo. Je to velká ostuda a trenéři jsou v šoku, protože je to dost velká komplikace.

Býval jsi před zápasy nervózní?

Hodně. Základní část se tak nějak projela v klidu, ale play off to už bylo o něčem jiném. Nervozita tam musí být, jinak by člověk nepodal pořádný výkon.

Spí každý hokejista přes den, když se hraje večer?

Myslím si, že jo. Po kvalitním obědě tam aspoň tu hodinku spánku dá.

Poslechněte si důkladné zhodnocení extraligové sezony 2023/2024 v pořadu Čistá hra Martina Procházky