Hokejisté Sparty zvládli nájezdy v Třinci, Chomutov má první výhru

Hokejisté pražské Sparty zvládli v 9. kole hokejové extraligy divoké utkání na ledě Třince a zvítězili 5:4 po samostatných nájezdech. Piráti Chomutov se dočkali prvních bodů v sezoně, když doma dokázali porazit Mladou Boleslav 3:2. Vítězství slaví i v Karlových Varech, kde domácí Energie porazila Vítkovice 5:2. Výsledkem 3:1 skončily souboje Komety s Litvínovem i Olomouce s Plzní. Hradec Králové porazil Liberec 3:2 po prodloužení. Třinec, Chomutov, Karlovy Vary, Hradec Králové, Olomouc, Brno 20:12 12. 10. 2018 (Aktualizováno: 20:36 12. 10. 2018)

HC Oceláři Třinec - HC Sparta Praha 4:5 po sn.

Nejdřív zvonily v třinecké hale na obou stranách tyče, na začátku 14. minuty už ale šli domácí do vedení. A povedlo se jim to vteřinu před koncem vlastního oslabení, kdy povedenou kombinaci zakončil do prázdné branky Roberts Bukarts.

Spartě se podařilo vyrovnat na začátku druhé třetiny díky přesilovkovému zásahu Miroslava Formana. Pak ale přišla chvíle třineckého Tomáše Marcinka, který dvěma trefami v rozmezí tří minut a sedmnácti sekund zařídil Ocelářům vedení 3:1.

Potom ale dva rychlé góly dali i hosté - nejdřív snížil Petr Vrána, o minutu a půl později vyrovnal Jan Buchtele. Vyrovnaný stav ale nevydržel dlouho, ani ne za dvě minuty totiž vrátil domácím vedení Ethan Werek. I tentokrát ale dokázali sparťané zareagovat a čtrnáct sekund před druhou přestávkou srovnal na 4:4 Tomáš Dvořák.

Po druhé třetině, v níž padlo hned sedm gólů, přišla bezgólová třetí část, a tak šlo utkání do prodloužení. O vítězi se nakonec rozhodlo až v samostatných nájezdech, bonusový bod zařídil Spartě Andrej Kudrna.

Piráti Chomutov - BK Mladá Boleslav 3:2

V Chomutově otevřel skóre mladoboleslavský Lukáš Žejdl, který se prosadil v přesilové hře. Ještě v první třetině si ale početní výhodou pomohli i domácí a po trefě Ronalda Knota šli hráči o přestávce do kabin za stavu 1:1.

Na začátku druhé části Piráti skóre otočili zásluhou Radka Dudy. Zkušený rebel se v další přesilovce prosadil střelou z pravého kruhu na zadní tyč. Dvoubrankové vedení pak svému týmu zajistil po rychlé akci Petr Koblasa.

Ve třetí třetině se dlouho zdálo, že domácí udrží dvoubrankové vedení, necelou minutu před koncem ale ještě přeci jen trošku zdramatizoval utkání Jakub Orsava, který snížil na na rozdíl jediné branky. Víc ale hosté nezvládli, a tak může Chomutov slavit první body v sezoně.

HC Energie Karlovy Vary - HC Vítkovice Ridera 5:2

Karlovarská hala viděla první gól už na začátku páté minuty, kdy poslal Vítkovice do vedení Radoslav Tybor. Domácí pak měli několik zajímavých příležitostí na vyrovnání, ale nakonec se jim to povedlo až chvíli po přestávce, když přesilovku využil Tomáš Mikúš.

Ještě v průběhu druhé třetiny odskočili domácí díky dvěma rychlým gólům do vedení 3:1, když se nejdřív trefil Václav Skuhravý a po něm Ondřej Beránek. Čtvrtý gól přidala Energie v 57. minutě. O chvilku později ještě snížil Radoslav Tybor, ale poslední slovo měli přeci jen domácí, když v poslední minutě trefil prázdnou bránu Martin Kohout.

HC Kometa Brno - HC VERVA Litvínov 3:1

V Brně šli v deváté minutě do vedení domácí, když Čtenclovo nahození zapadlo až do litvínovské brány. Na 2:0 zvyšoval v samém závěru druhé části Alexandre Mallet.

V 54. minutě zařídil Kometě tříbrankové vedení Michal Barinka. Litvínov pak sice alespoň snížil zásluhou Jakuba Černého, víc už ale nestihl, a tak Brno uhájilo před vyprodaným stadionem vítězství 3:1.

HC Olomouc - HC Škoda Plzeň 3:1

Olomouc vedla od šesté minuty, kdy se prosadil Jan Jaroměřský, ještě v první třetině ale Západočeši vyrovnali díky přesné střele Milana Gulaše.

Ve druhé části si Olomouc vzala vedení zpátky po zásahu Jiřího Ondruška. Plzeň se pak snažila o vyrovnání a především v závěru třetí třetiny její tlak sílil, tři vteřiny před koncem ale střelou do prázdné brány pečetil olomouckou výhru Zbyněk Irgl.

Mountfield HK - Bílí Tygři Liberec 3:2 po prod.

V Hradci Králové se diváci na první gól pořádně načekali, až minutu po polovině zápasu zařídil domácímu Mountfieldu vedení Daniel Rákos. Liberecká odpověď přišla zkraje poslední části z hokejky Michala Bulíře.

Jenže domácí si vzali vedení bleskově zpátky, už o dvacet vteřin později zakončil rychlý protiútok Tomáš Vincour. Když už se zdálo, že domácí vedení udrží, přidal půl minuty před koncem třetí třetiny svůj druhý gól Michal Bulíř. Z vítězství se ale nakonec radovali domácí, protože v prodloužení se prosadil Petr Zámorský. Hradec Králové tak vyhrál 3:2 po prodloužení a díky prohře Litvínova je novým lídrem tabulky.

9. kolo hokejové extraligy:



Piráti Chomutov - BK Mladá Boleslav 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 18. Knot (Duda, Vantuch), 25. Duda (V. Růžička ml., Knot), 31. Koblasa (Havel) - 15. Žejdl (Orsava, Jan Hanzlík), 60. Orsava (M. Látal). Rozhodčí: Šír, Roman Svoboda - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 7:5, navíc Voráček (Ml. Boleslav) 10 minut. Využití: 2:1. Diváci: 3522.



HC Energie Karlovy Vary - HC Vítkovice Ridera 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 24. T. Mikúš (Kovačevič, Podlipnik), 35. Skuhravý (O. Beránek, Lapšanský), 36. O. Beránek (Podlipnik, T. Mikúš), 57. O. Beránek (Roman Vlach, Podlipnik), 60. Kohout - 5. Tybor (O. Roman), 57. Tybor (O. Roman, D. Květoň). Rozhodčí: M. Petružálek, A. Jeřábek - J. Svoboda, O. Polák. Vyloučení: 2:5. Využití: 3:0. Diváci: 2859.

HC Oceláři Třinec - HC Sparta Praha 4:5 po sam. nájezdech (1:0, 3:4, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 14. Roberts Bukarts (Martynek), 29. Marcinko (Roberts Bukarts, Krajíček), 32. Marcinko (Roberts Bukarts, Hrňa), 39. Werek (Svačina, D. Musil) - 24. Forman (Kumstát), 36. P. Vrána (M. Beran, Smejkal), 38. Buchtele (P. Vrána), 40. Tomáš Dvořák (Sill), rozhodující nájezd Kudrna. Rozhodčí: Hradil, Kika - Bryška, Gebauer. Vyloučení: 10:11, navíc Polanský (Třinec) a M. Beran (Sparta) 10 minut. Využití: 2:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 4563.

HC Kometa Brno - HC Verva Litvínov 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 9. Štencel (P. Holík, Zaťovič), 40. Mallet (J. Hruška), 54. Barinka (R. Zohorna, O. Němec) - 56. J. Černý (M. Hanzl, J. Petružálek). Rozhodčí: Hribik, Mrkva - Lederer, Lužan. Vyloučení: 4:6, navíc Baránek (Litvínov) 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 7700 (vyprodáno).

HC Olomouc - HC Škoda Plzeň 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 6. Jaroměřský (Strapáč, Skladaný), 28. Ondrušek (Holec), 60. Irgl - 14. Gulaš (P. Straka, J. Kindl). Rozhodčí: Pražák, Obadal - Jindra, Zíka. Vyloučení: 6:8. Využití: 1:1. Diváci: 4212.



Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec 3:2 v prodl. (0:0, 1:0, 1:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 32. Rákos (Koukal, Piché), 42. Vincour (Cingel, R. Pavlík), 63. Zámorský (R. Pavlík) - 42. Bulíř (M. Kvapil), 60. Bulíř (P. Jelínek, M. Kvapil). Rozhodčí: Hejduk, Úlehla - Kis, Rampír. Vyloučení: 5:4. Bez využití. Diváci: 5080.