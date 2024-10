Třinec se na začátku sezony trápí. ‚Neměli jsme možnost trénovat,‘ viní trenér Moták nabitý program

„Připadá mi, že se nám nedařilo nikde, hlavně herně to nebylo vůbec ono. Pár zápasů jsme vyhráli, ale vždycky to bylo takové kostrbaté,“ konstatuje po první čtvrtině sezony třinecký obránce Marian Adámek.

Třeba skóre má Třinec lepší než další tři týmy před ním, v těsných zápasech ale nedokáže překlápět výsledek na svoji stranu.

„Bodový zisk samozřejmě není úplně ideální. Ta utkání jsme neprohrávali tak, že bychom výsledkově propadli. Možná výkonem v některých utkáních ano, jedině snad v prvním zápase proti Spartě jsme prohráli 0:4, ale potom byly výsledky víceméně vyrovnané. Dostávali jsme góly v power-play na nějaké dvougólové odskočení, takže ty zápasy byly vyrovnané, viz třeba v Pardubicích minule,“ myslí si trenér Zdeněk Moták.

Naposledy se Třinec utkal s prvními dvěma týmy tabulky. V Pardubicích opět těsně prohrál a Litvínov porazil v prodloužení.

„Pořád chceme a potřebujeme něco zlepšovat, musí to jít vzestupně. Ale jde vidět, že to zlepšujeme, protože si myslím, že Litvínov jsme přehráli. Byli jsme lepší, byli jsme agresivní, jsme rádi, že se naše výkony zlepšují,“ říká osmnáctiletý útočník Petr Sikora.

„Bereme dva body, potřebujeme ty body jako sůl. Doufám, že se tím zápasem odrazíme, protože výkon byl za mě konečně takový, jaký bychom si představovali. Většinu času jsme byli lepší,“ chválil výkon Ocelářů proti Litvínovu Adámek. A trenér Moták teď doufá ve volnější zápasový režim.

„Musíme pracovat více v hlavách, musíme pracovat více na ledě v trénincích. Problém je v tom, že od začátku září jsme odehráli třináct zápasů extraligy plus ještě šest těžkých a náročných zápasů Champions League a bohužel jsme neměli možnost trénovat. Když budeme dobře a kvalitně trénovat, tak si myslím, že se to projeví nejen na výkonech, ale i na výsledcích,“ přidává třinecký kouč.

Po Pardubicích a Litvínovu bude dalším soupeřem Ocelářů Sparta. „Máme na čem stavět. Teď si odpočineme a v pátek na to znovu vletíme. Doufám, že se to konečně otočí. Věřím, že v pátek proti Spartě na to navážeme, síla v té šatně a tom týmu je. Když budeme dělat to, co si řekneme, tak věřím, že se ta sezona otočí a půjdeme nahoru,“ doplnil Adámek, který už druhou sezonu aspiruje na reprezentační dres. Na Spartu aktuálně slezský tým ztrácí pět bodů.