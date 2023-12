Hokejisté Liberce zvládli obrat a v Karlových Varech vyhráli 4:2. Sparta doma překvapivě padla s Olomoucí

V posledním extraligovém kole roku 2023 podlehli hokejisté Karlových Varů Liberci 2:4, i když v polovině utkání ještě vedli 2:0. Vítězný gól Bílých Tygrů vstřelil nejproduktivnější hráč soutěže Tomáš Filippi. Pražská Sparta nevyužila šanci dostat se na první místo tabulky a na domácí půdě podlehla Olomouci 1:4. Karlovy Vary 18:55 30. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Liberce slaví vítězství 4:2 nad Karlovými Vary ve 32. kole hokejové extraligy | Foto: Slavomír Kubeš | Zdroj: ČTK

Hokejisté Karlových Varů vstoupili do zápasu proti Liberci výborně, když je po 180 sekundách hry poslal do vedení Hladonik. Podruhé musel hostující Pařík lovit puk ze sítě krátce po polovině utkání po Stříteského trefě. Tygry, kteří se sbírali po těžkém debaklu z posledního kola s Kladnem (4:8), vrátil do hry v 35. minutě v přesilové hře Bulíř.

A kontaktní gól hosty nakopl. Na začátku třetí třetiny srovnal na 2:2 Rychlovský, rozhodující úder si pak Severočeši schovali do 59. minuty, kdy se v přesilové hře prosadil Filippi a poprvé poslal hosty do vedení. Výhru 4:2 pak pečetil trefou do prázdné branky pro power play domácích svým druhým gólem Bulíř.

Tomáš Filippi dokonal obrat @hcbilitygri ! Nejproduktivnější hráč soutěže vypálil v přesilovce a 7️⃣7️⃣ vteřin před třetí sirénou rozhodl o vítězství svého týmu. #TELH | #momentytelh | #KVABTL pic.twitter.com/Jhbdq0OWuf — Tipsport extraliga (@telhcz) December 30, 2023

Hokejisté Sparty prohráli ve 32. kole extraligy s Olomoucí 1:4 a nevyužili šanci dostat se do čela soutěže před Pardubice, které v závěru roku startující na Spenglerově poháru. Hanáci tak ukončili šestizápasovou vítěznou sérii Sparty a sami uspěli po třech porážkách. Velkou zásluhu na tom měl slovinský útočník Rok Macuh, který vstřelil dvě branky a přidal asistenci.

V 11. minutě se Hanáci dostali do vedení, když se po chybě Pražanů v rozehrávce prosadil pohotově zakončující Macuh. Za Spartu mohl odpovědět Hauser, vyrovnat se ale podařilo v závěru první části Formanovi, který překonal Sedláčka.

Na začátku druhé části domácí přežili oslabení a poté mohl Spartu posunout do vedení Řepík, Sedláček ale jeho nájezd zlikvidoval. Oba týmy si poté vytvořily hned několik velkých šancí, brankáři ale chytali spolehlivě. Při Kempného vyloučení se už Navrátil radoval z gólu, rozhodčí však po kontrole u videa zjistili, že puk zásluhou Kovářova zákroku nepřešel brankovou čáru.

Olomoucká třetina snů

Ideální příležitost dostat se do vedení měla Sparta při dvouminutové přesilové hře pět na tři, Sedláčka však domácí hráči nedokázali. Ve 39. minutě dostal Němeček pětiminutový trest za faul na Pláška a Hanáci dlouhou přesilovku využili. Krátce po nástupu do třetí třetiny se pohotovou dorážkou prosadil Macuh.

Ještě v oslabení mohl srovnat Horák, Sedláček si ale s jeho samostatným nájezdem poradil. Stejný hráč byl blízko brance i v 49. minutě, ani tentokrát ale neuspěl. V 58. minutě připravil muž zápasu Macuh gól pro Bambulu a bylo rozhodnuto. Sparta se ještě pokusila zdramatizovat utkání v power play, inkasovala ale počtvrté.

Výsledky 32. kola hokejové extraligy: HC Energie Karlovy Vary - Bílí Tygři Liberec 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 3. Hladonik (R. Přikryl), 31. Stříteský (M. Rohan, T. Redlich) - 35. Bulíř (Flynn, Birner), 43. Rychlovský (Melancon, Faško-Rudáš), 59. Filippi (A. Najman, Melancon), 60. Bulíř. Rozhodčí: Úlehla, Šindel - Brejcha, Thuma. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:2. Diváci: 5044. HC Sparta Praha - HC Olomouc 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)

Branky a nahrávky: 19. M. Forman (Irving, Sobotka) - 11. Macuh (Bambula), 41. Macuh (Plášek, Řezníček), 58. Bambula (Macuh, Kunc), 60. Nahodil. Rozhodčí: Jeřábek, Mejzlík - Frodl, Klouček. Vyloučení: 5:4, navíc Němeček (Sparta) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:1. Diváci: 12.445. Rytíři Kladno - HC Kometa Brno 4:5 v prodl. (0:1, 3:2, 1:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 24. Sideroff (Ticháček, Pytlík), 25. Dotchin (Jarůšek, Jágr), 27. Dotchin (Kusý), 56. Jarůšek (Jágr, M. Procházka) - 1. Cingel (Ščotka, L. Kaňák), 35. Flek (Ščotka), 35. Kratochvíl (Marcinko), 57. Moses (Gazda, K. Pospíšil), 64. Ďaloga (Marcinko, Š. Lukeš). Rozhodčí: Hradil, Sýkora - Hynek, Špůr. Vyloučení: 2:4. Využití: 3:1. Diváci: 4683.