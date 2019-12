Svátky na ledě, nebo v rodinném kruhu? Hokejová extraliga se nezastaví ani o Vánocích

Jindy na své blízké tolik času nemají, o to víc si čeští sportovci užívají volna o Vánocích. Většina z nich sváteční dny tráví se svými rodinami, někteří ale ani v tomto období moc odpočívat nemohou. Třeba extraligové hokejisty čekají ve čtvrtek zápasy 30. kola nejvyšší soutěže. Praha 14:46 26. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karlovarský útočník Tomáš Rachůnek střílí gól do sítě Pardubic | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

„Jako hokejisté jsme na to už zvyklí, že už to tak ani nebereme“ podotkl pro Radiožurnál pardubický hokejista Jan Mandát, se kterým souhlasí i karlovarský Tomáš Rachůnek: „Moc to neřešíme. Já to mám z Varů do Zlína strašně daleko, takže se domů ani na Vánoce nedostanu. Tak je to ale rozlosované, není to problém.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Extraliga pokračuje i v období vánočních svátků, na což mají sami hokejisté rozdílné názory. Více v příspěvku Lukáše Michalíka

Místo objíždění příbuzných a ochutnávek cukroví musí nazout brusle a vyrazit na led. Hradecký Radek Smoleňák by si ale na Štěpána zápas odpustil.

„Byl bych radši, kdyby se nehrálo. Na odehrání zápasů je spoustu času jindy, třeba ve Finsku jsou jasně dané volné dny kolem Vánoc. Byl bych určitě pro variantu, abychom si i my užili trochu klidu bez trénování. Ale je to tak, jak to je, takže jsme připravení,“ řekl Smoleňák.

Jak vypadají švédské Vánoce? Pardubický hokejista Harju bude svátky poprvé slavit v Česku Číst článek

Extraliga se ve čtvrtek bude hrát celkem na šesti stadionech a dá se předpokládat, že sváteční program tradičně přiláká velký počet fanoušků. V loňské sezoně patřily zápasy hrané o Vánocích k divácky nejatraktivnějším a podobné to bylo i v letech předešlých.

„Je fajn, že lidé chodí, ale přece jen většina z nás má rodinu a děti. Já osobně tady v Plzni rodinu nemám, jsou doma, takže bych byl radši s nimi. Není to taková ta domácí vánoční pohoda,“ mrzí plzeňského útočníka Vojtěcha Němce, kterého by spíš než duel před vyprodaným hledištěm potěšil ve svátek volný den s rodinou.

Čtvrteční 30. extraligové kolo odstartuje v 16 hodin utkáním Liberce s Mladou Boleslaví, zbývajících pět soubojů začne později. I o Vánocích uslyšíte na Radiožurnálu ze všech stadionů reportážní vstupy.