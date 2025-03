Napínavý úvod série Brna a Karlových Varů. ‚O tom je play-off,‘ popisuje provokativní oslavu gólu Procházka

Pořádně ostrý start mělo čtvrtfinále hokejové Tipsport extraligy mezi Kometou Brno a Karlovými Vary. Vypovídá o tom už výsledek - Západočeši vyhráli na ledě soupeře 4:3 v prodloužení. V něm rozhodl svou druhou trefou v utkání Ondřej Procházka, klíčovou roli ale sehrál brankář Dominik Frodl. Od zpravodaje z místa Brno 11:43 19. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karlovarský útočník Ondřej Procházka | Foto: Pavel Paprskář | Zdroj: Profimedia

Brankář karlovarských hokejistů Dominik Frodl totiž při prodloužení zahrál od vlastní branky dlouhý pas vzduchem, který přes polovinu hřiště našel norského útočníka Eirika Salstena. Ten sklepnul puk Ondřeji Procházkovi, který kličkou rozhodl o prvním bodu pro Energii.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Radiožurnálu Sport o úvodním čtvrtfinálovém souboji hokejistů Brna a Karlových Varů

„Jsme strašně rádi, že Dominik umí tak dobře hokejkou. Už nám pomohl v minulé sérii proti Vítkovicím, kde takto rozehrál akci pro Ondřeje Beránka a také z toho byl gól. Eirik mi puk prostrčil pod obráncem, já se rozjel a měl jsem před sebou už jen samostatný únik,“ oceňoval Procházka Frodlův přínos při rozhodující akci.

Brněnský Šimon Stránský této situace litoval i proto, že Kometa o Frodlově dobré rozehrávce ví.

Karlovy Vary zaskočily Kometu. V Brně třikrát vedly, nakonec vyhrály 4:3 po prodloužení Číst článek

„Ještě jsme si to před zápasem říkali. Nesmí se nám to stávat, jsme zkušené mužstvo a musíme si na to dát pozor. Už se to snad nestane,“ doufá Stránský.

Právě brněnský útočník přitom sehrál důležitou roli v jiném klíčovém okamžiku utkání. Sedmnáct sekund před koncem Stránský vystřelil, a když se Frodl snažil odpálit puk ležící v brankovišti, smolně si jej hokejkou srazil do vlastní branky.

„Byl to trochu šok, ale oklepali jsme se z toho. V šatně jsme si řekli, že do toho půjdeme zase znova naplno. A vybojovali jsme si to,“ popisoval Procházka situaci, jak se Energie po smolném konci zápasu koncentrovala na prodloužení.

Hned úvodní duel čtvrtfinále nabídl také spoustu emocí. Pomohl k tomu právě i Procházka, který vstřelil i jeden gól v základní hrací době. Po něm brněnské fanoušky provokoval tím, že si dal ruku k uchu, a gestem naznačoval, že je neslyší.

„O tom je play-off, emoce budou všude a já jsem vlastně rád, že jsem fanoušky vyburcoval. Musím s tím teď dále žít,“ uvědomuje si Procházka před druhým duelem série, který začne ve středu v 17 hodin.

Radiožurnál Sport bude všechny duely vyřazovací fáze extraligy vysílat v přímých přenosech, server iROZHLAS.cz bude zápasy sledovat v online reportážích.

Na video s Procházkovým gestem se můžete podívat po kliknutí na příspěvek níže.