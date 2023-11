Litvínov skvělou druhou třetinou ovládl derby. ‚Zlomil nás první gól,‘ smutnil kapitán Varů Černoch

Hokejisté Litvínova vyhráli i druhé podkrušnohorské derby v této extraligové sezóně. Zatímco to první měli od začátku pod kontrolou, v tom druhém museli předvést parádní obrat. Chemici porazily Karlovy Vary 6:4, přestože ještě na začátku prostřední třetiny ztráceli tři góly. Litvínov 11:09 25. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Jan Hladonik z Karlových Varů a Denis Zeman z Litvínova | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK

Tříbrankový náskok nebyl dílem náhody. Energie předváděla dlouho výborný hokej a nic nenasvědčovalo tomu, že by skvěle rozehraný duel měla ztratit.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si ohlasy hokejisty Jiřího Černocha a trenérů Litvínova a Karlových Varů Davida Kočího a Vojtěcha Šika po vzájemném utkání

„Byli jsme jednoznačně lepším týmem do doby, než jsme dostali první gól. Poté se to zlomilo, rychle jsme dostali druhý, třetí a pak je to těžké. Soupeř má momentum, vše se mu správně odráží a nám se naopak neodráží nic. Prvních dvacet minut jsme měli momentum my, zbytek zápasu už soupeř,“ řekl karlovarský kapitán Jiří Černoch.

Jeho tým totálně rozhodila trefa Brita Kirka ve 25. minutě, kdy do té doby bezradní Severočeši poprvé skórovali.

„Dostali nás do hry přesilové hry, kdy jsme dali dva góly a dotáhli soupeře. Tím jsme se dostali na koně, tým ukázal charakter a klobou dolů před tím, jak se tým dokázal do zápasu vrátit,“ pochvaloval si litvínovský trenér David Kočí.

Chemici během necelých jedenácti minut nastříleli čtyři góly, ty na 1:3 a 4:3 dával Kirk v početní výhodě. Do konce druhé části už Západočeši neinkasovali, ale přesto utkání ztratili.

@hcvlitvinov otáčí skóre ze stavu 0:3! S domácími to sice na začátku druhé periody nevypadalo vůbec dobře, pak ale přišla gólová smršť, která nebere konce! Pátou branku střílel po této kombinaci Pawel Zygmunt. #LITKVA #momentytelh pic.twitter.com/flcVDIBMmR — Tipsport extraliga (@telhcz) November 24, 2023

„Pauza se nám hodila, Litvínov byl rozjetý a prostě nám dali čtyři góly za patnáct minut. Bohužel jsme pak nevyužili šance na srovnání a dostali jsme gól na 5:3. Tam se ten zápas úplně zlomil,“ přiznal Jiří Černoch.

Karlovarští hokejisté totiž začali kupit chyby ve svém obranném pásmu a pouštěli domácí do velkých šancí.

„Ztratili jsme koncentraci a byly tam dvě věci - v oslabení jsme mohli vyhodit kotouč, mohli jsme vystřídat, aby šli čerství lidi a místo toho jsme hráli v rohu, jeden hráč vyplaval a dal branku. Druhá branka byla taky naše chyba, darovali jsme jim kotouč a udeřili. Druhou třetinu jsme prostě nezvládli. Děláme malé chyby, ale z těch jsou pak velké,“ našel příčiny obratu kouč Energie Vojtěch Šik.

Západočeši tak ztratili i druhé podkrušnohorské derby v sezóně, v 21. extraligovém kole prohráli v Litvínově 4:6.

Tabulka Tipsport extraliga 2023/2024 (PLATNÉ K 25. 11. 2023) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. HC DYNAMO PARDUBICE 21 14 1 4 2 79:46 48 2. HC Sparta Praha 21 12 3 1 5 66:45 43 3. HC Litvínov 21 12 3 0 6 73:60 42 4. HC Oceláři Třinec 20 9 4 4 3 66:49 39 5. Bílí Tygři Liberec 22 9 3 2 8 73:70 35 6. HC KOMETA BRNO 21 9 3 1 8 62:54 34 7. Mountfield HK, a.s. 21 9 2 3 7 56:48 34 8. HC Motor České Budějovice 21 8 2 4 7 53:57 32 9. HC Energie Karlovy Vary 22 7 4 2 9 62:59 31 10. HC Olomouc 21 5 3 3 10 43:61 24 11. HC ŠKODA PLZEŇ 20 6 1 3 10 45:59 23 12. HC VÍTKOVICE RIDERA 19 4 1 3 11 44:63 17 13. Rytíři Kladno 19 3 3 2 11 43:70 17 14. BK Mladá Boleslav 21 4 1 2 14 43:67 16