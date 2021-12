Vedoucí týmy extraligy ztratily. Třinec doma nestačil na Vítkovice, Hradec prohrál s Libercem

Hokejisté Vítkovic zvítězili v předehrávce 53. kola extraligy na ledě lídra tabulky Třince 3:1, bodovali podeváté za sebou a poskočili na páté místo. Za ostravský tým vedl o tři góly se postupně prosadili Petr Gewiese, Marek Kalus a Radovan Bondra. Liberec porazil doma Hradec Králové 2:1. Bílí Tygři otočili skóre z 0:1 po polovině třetí třetiny v rozmezí 92 sekund, vítězný gól dal prvním zásahem v extralize mladý obránce Jan Štibingr. Třinec 21:13 8. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Vítkovic | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

Vítkovice se v úvodních pěti minutách dostaly dvakrát do přečíslení dva na jednoho, gól ale vstřelily z nenápadné akce. Obránce Gewiese, který skóroval poprvé v sezoně, nahodil puk od modré čáry na branku a lapačka Marka Mazance máchla do prázdna. Největší šanci Ocelářů v úvodní třetině zahodil Ondřej Kovařčík, jenž zblízka jen vyprášil levý beton Aleše Stezky. Místo vyrovnání udeřilo na druhé straně - z dorážky se prosadil v jedenácté minutě Kalus.

Třinecký tlak nepřišel ani ve druhé třetině, byť jen centimetry dělily od kontaktní branky Tomáše Kundrátka. Jeho střela však skončila na tyčce a vzápětí Vítkovičtí využili špatného střídání domácích. Do úniku se dostal Bondra, který střelou z levé strany ke vzdálenější tyči vyhnal Mazance z branky.

Domácí nastupovali ve třetí třetině bez Marka Daňa a točili jen jedenáct útočníků. Tlačili se podle očekávání dopředu a soupeře v utkání přestříleli 35:17, ale obrana soupeře vcelku bez problémů odolávala.

Ujala se až střela obránce Martina Marinčina od modré čáry. Třinec, který doma předchozí tři derby vyhrál se skóre 15:2, ještě poté umocnil přesilovou hru odvoláním Ondřeje Kacetla necelé tři minuty před koncem, ale Stezku ani tak vážněji neohrozil.

Liberec - Hradec Králové 2:1

Hra se v první třetině odehrávala především ve středním pásmu a byla plná nepřesností. Až v závěru první části dostal tým Mountfieldu možnost dalších dvou přesilovek v krátkém sledu za sebou a slibnou šanci měl Petr Koukal, Petr Kváča ale jeho střelu ukryl v lapačce.

Skóre se poprvé měnilo až ve 38. minutě. Po chybě Michala Birnera ujeli hosté do rychlého přečíslení a po krásné přihrávce Jergla otevřel skóre zápasu Kevin Klíma. Bílí Tygři mohli bleskově odpovědět, po ráně Dávida Grigéra ale za Henrim Kiviahem podruhé v zápase zvonila tyčka.

V 51. minutě už se však Liberec kýženého vyrovnání dočkal. Po dobré práci Mislava Rosandiče doklepnul volný kotouč do sítě pohotový Jan Ordoš. A za další minutu a půl už Bílí Tygři dokonce vedli, když do sítě zaplulo nahození Jana Štibingra od modré čáry - 2:1. Pro zadáka domácích to byla první trefa v extralize.

Královéhradečtí najednou museli dotahovat, naráželi ale na dobře zformovanou obranu domácích. V závěru sáhli hosté ke hře bez brankáře a obrovskou příležitost měl Kelly Klíma, netrefil ale poloodkrytou branku a Liberec své vítězství uhájil.

Výsledky extraligy HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera 1:3 (0:2, 0:1, 1:0) Branky a nahrávky: 56. Marinčin (Kundrátek) - 4. Gewiese (Chlán, Fridrich), 11. M. Kalus (R. Bondra, Lindberg), 26. R. Bondra (M. Kalus, L. Kovář). Bílí Tygři Liberec - Mountfield Hradec Králové 2:1 (0:0, 0:1, 2:0) Branky a nahrávky: 51. Ordoš (Rosandič, Klepiš), 53. Štibingr (Gríger, A. Najman) - 38. Kevin Klíma (Jergl, Blain).