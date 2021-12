Kladnu pomohl návrat veteránů do stejné formace. ‚V tomto věku nemohu odpočívat,‘ říká Plekanec

Hokejisté Jágr s Plekancem v jednom útoku, to je pro soupeře záruka nebezpečí. Do utkání 28. extraligového kola mezi Kladnem a Mladou Boleslaví ale překvapivě nastoupili každý v jiné formaci. Po pár střídáních a ani ne deseti minutách hry ale trenér Čermák vrátil veterány k sobě. A byl to povedený tah. Postarali se totiž nahrávkami o vítězný gól na 2:1. Chomutov 9:22 1. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaromír Jágr před bránou Mladé Boleslavi | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK

„Chtěli jsme tu sílu rozložit. Trénovali jsme tak, ale ze začátku zápasu nám to neklapalo a neudrželi jsme se v útočném pásmu, tak jsme to vrátili zpátky,“ vysvětlil Radiožurnálu taktický manévr kladenský kouč David Čermák.

„Je na trenérech, jak to cítí, nebo jestli se domluvili s Jardou, nevím. Ale pomohl nám dát góla, takže to vyšlo. Já jsem zvyklý hrát s kýmkoliv, důležité je, aby nám to pomohla k střílení gólů a vyhrávali zápasy. Pokud to bude jako teď, tak je to v pořádku,“ řekl Tomáš Plekanec. Spolupráce s Jágrem přinesla Kladnu rozhodující gól, který vstřelil ve 36. minutě Zikmund.

„Pár gólů už jsme v této sezoně dali, takže víme, jak to funguje. Někdy je jen otázka, jak oživit nějaké hráče, ať individuálně nebo lajny. Na chvíli se to zkusilo už v zápase v Plzni, může se to stát znovu, ale i nemusí,“ komentoval rozdělení dvojice Plekanec.

Kladno rozhodlo o výhře ve druhé třetině. Během 17 sekund otočilo skóre.

„Ať už tým zrovna dá nebo dostane gól, v každém zápase je strašně důležité další střídání. A nám se díky němu povedlo dát dva slepené góly, což zápas rozhodlo,“ pochvaloval si Plekanec.

Ten byl zase nejvytíženějším kladenským útočníkem. Devětatřicetiletý hokejista strávil na ledě skoro 22 minut. Odpočinku se přitom ve volném čase moc nevěnuje.

„Moc odpočívat nemůžu, když odpočívám, tak se totiž cítím blbě. Potřebuji pořád něco dělat, trochu se hýbat. Jakmile se člověk v tomto věku zastaví na jeden nebo dva dny, to tělo si strašně rychle odvykne, takže já si volno moc nedávám,“ prozradil Tomáš Plekanec.

Kladno se díky výhře vzdálilo poslednímu Zlínu na jedenáct bodů.

„Žádný klid, je ještě hrozně zápasů do konce. Tady jde opravdu o tři nebo čtyři zápasy, navíc s nimi ještě hrajeme dvakrát, tam je dalších šest bodů ve hře. Jedenáct bodů, to je v tříbodovém systému nic. A do Vánoc se jede už bez přestávky, takže to bude hodně těžké,“ řekl Tomáš Plekanec po výhře nad Mladou Boleslaví 2:1.