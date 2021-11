Lakatoš se po návratu do Vítkovic sehrává se spoluhráči, o angažmá ve Finsku se mu mluví těžko

„Prostě jsem se rozhodl, že v týmu nechci pokračovat, měl jsem k tomu nějaké své důvody. Přestup se zrodil strašně rychle, za což jsem hrozně rád,“ uvedl k předčasnému návratu po prvním tréninku ve vítkovickém dresu Dominik Lakatoš. Bližší vysvětlení a důvody konce ve Finsku ale nechtěl rozebírat.

„To by bylo na dlouho. Proč jsem nechtěl pokračovat, jsou mé osobní věci, domluvili jsme se na vzájemném ukončení smlouvy. Těžko se mi o tom mluví. Někdy je prostě hokej krásný a někdy ošklivý,“ řekl.

Důvody nejspíš budou souviset s výkonností na ledě - jeden gól v patnácti zápasech je pochopitelně pro loňského nejproduktivnějšího hráče Vítkovic málo. Ale Lakatoš si nemyslí, že by finská liga byla kvalitnější. „Je to v trochu rychlejším tempu, ale česká liga je zase techničtější a vyspělejší,“ myslí si rodák z Kolína.

Odchovanec Liberce měl v posledních dnech více nabídek, ale nakonec se rozhodl pro návrat do známého prostředí, kde působil poslední dvě sezony. „Vážím si toho, že mi sám majitel Aleš Pavlík zavolal, že mě chce zpátky. Ani na chvíli jsem nad nabídkou, která z Vítkovic přišla, nezaváhal. Byl jsem moc rád, že o mě stojí.“

Návrat do Vítkovic zvolil Lakatoš v reprezentační přestávce, takže má pár necelý týden čas na sehrání do středečního zápasu s Plzní.

„Je tu spoustu kluků, které znám, kostra týmu se tolik nezměnila. Jsem moc rád, že nejdu do cizího. A i s novými kluky budu teď mít spoustu času na seznámení,“ říká Lakatoš.

Staronový útočník Vítkovic se v tréninku zařadil do útoku k Lukáši Krenželokovi a Janu Hruškovi. S nimi vlastně loňskou sezonu končil a celkem dal 24 gólů. Teď kvůli jeho návratu Vítkovice navýšily rozpočet a tak bude na Lakatoše možná trochu tlak, aby zvedl produktivitu týmu.

„Já sám chci být úspěšný, jako všichni. Je v zájmu celého týmu, abychom nějak fungovali, a já chci samozřejmě pomáhat góly, je to moje práce. Když ale dva, tři zápasy gól nedám, nic to se mnou neudělá,“ doplnil čtyřiadvacetiletý Dominik Lakatoš, který se v loňské sezoně dostal i do reprezentace.