Dvě desetiletí blokování střel. ‚Železný muž‘ Výtisk se chystá na 20. extraligovou sezonu

„Můžu říct, že letos jsem trénoval a trénuju hodně. Zatím se cítím dobře a myslím, že únava už nebude taková, jako byla v kondičním procesu. Věřím, že se budu cítit lépe a lépe,“ říkal trochu zadýchaně vousatý hokejista Vítkovic krátce po tréninku.

Výtisk je považován za železného muže. Přes svůj obětavý styl málokdy vynechá zápas. Ale loni na přelomu roku musel vypustit kvůli zlomenině kosti na ruce osmnáct utkání.

„Ruka je v pořádku. Srostlo to, operace proběhla tak, jak měla. Bylo to takové nešťastné zranění, trefil mě puk, který jsem ani nechtěl zblokovat. Jen jsem stál a najednou jsem ho měl v ruce. Kdybych ho chtěl blokovat, tak by se mi to možná nestalo, ale takový je bohužel hokej,“ řekl Výtisk.

Vzhledem ke svému stylu je Výtisk považovaný za druhého brankáře. V oslabeních tří proti pěti dokonce klekne před branku a pokryje brankáři Bartošákovi půlku prostoru, i když nemá betony a lapačku. Brankářem už se ale vzhledem k věku nestane.

„Když jsem začal s hokejem, tak jsem chtěl, ale nevyšlo to. Teď už asi ne,“ usmíval se Výtisk.

S brankářem Bartošákem nemá nastavená pravidla, kdy může střely blokovat a kdy má raději zajistit svému gólmanovi výhled.

„Vždycky si k tomu něco řekneme, ale neříká mi, kdy můžu a kdy ne, to už nechává na mně,“ řekl zkušený obránce.

Vítkovice loni zvládly výborně základní část, ale v play-off nevyhráli s Kometou Brno ani jeden zápas. Také letos bude ostravský tým spoléhat na spolupráci obránce Výtiska a brankáře Bartošáka.

„Bartoš udělal za ty dva roky velký kus práce. Hlavně hraní s hokejkou nebo mluvení, protože to nám hodně pomáhá. Naučil jsem se to od Jána Lašáka, který na obránce neustále řval. Když se hodně mluví, tak mají beci usnadněnou práci. Minulý rok to klapalo, tak věřím, že příští rok to bude klapat taky,“ věří Výtisk ve spolupráci dvou nejvýznamnějších lapačů soupeřových střel.