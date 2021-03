Hokejisté Vítkovic v předkole play off znovu vyhráli, brněnská Kometa je blízko vyřazení

Také druhý zápas předkola play off dopadl vítězně pro hokejisty Vítkovic, kteří na domácím ledě porazili Brno 2:1. Výhru zařídil ve druhé části Vladimír Svačina, Kometa už v přesilovce Filipem Králem jen snížila ve třetím dějství a na domácím ledě bude v sobotu odvracet vyřazení. Ostrava 18:05 11. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radost hráčů Plzně. | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

Domácím z vítězné středeční sestavy vypadl kvůli zranění veterán Irgl, nejproduktivnější brněnský hráč Mueller naopak na ledě nechyběl. Ale ani on nebyl ofenzívě Komety nic platný.

Tým Vítkovic znovu aplikoval úspěšný recept ze středečního zápasu postavený na kvalitní defenzívě. Do not navíc Ostravanům nahrál poměrně rychlý vedoucí gól: Kalus nahozením do prostoru vybídl k úniku Malleta, který pak krátké sólo zakončil i přesnou trefou.

Brňané se složitě propracovávali do koncovky. Ale v 17. minutě měl po průniku Klepiše přesto nabito na vyrovnání Rákos, jenže zblízka minul odkrytou branku.

V úvodu druhé části už v přesilové hře Zaťovič puk za Dolejšova záda dostal, ale gól kvůli posunuté brance neplatil.

Jak se hosté tlačili za vyrovnáním, mezírkami v jejich obraně soupeř proskakoval do dalších možností. Kalus a Schleiss své příležitosti promarnili, zato ve 32. minutě Vítkovicím kombinace v přečíslení vyšla znamenitě a Svačina do prázdné branky přidal druhý gól.

Hosté se prosazovali obtížně, ale naději vzkřísili v úvodních minutách třetí části v přesilovce, v níž navíc bránící Kalus přišel o hůl. Brněnský zámek nakonec korunoval přesným švihem pod horní tyčku Král.

Kometu jako kdyby pokropili živou vodou. I proto, že Vítkovičtí se dále nechali vylučovat, nápor hostů sílil a domácí se bránili s vypětím všech sil. Při závěrečné power play létala na Dolejšovu branku rána za ranou, několikrát to zkoušel Mueller, ale vítkovický brankář všechno pochytal.

Předkolo play off hokejové extraligy - 2. zápas:

HC Vítkovice Ridera - HC Kometa Brno 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 10. Mallet (M. Kalus), 32. Svačina (J. Mikyska, Koch) - 44. F. Král (Klepiš, P. Holík). Rozhodčí: Hodek, Horák - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 11:7, navíc Lakatoš (Vítkovice) 10 min. Využití: 0:1. Bez diváků. Stav série: 2:0.