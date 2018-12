Vítkovice před utkáním se Spartou slavily 90. narozeniny klubu, vyvěsily i dres Františka Černíka

Do Vítkovic přišel v roce 1968 v 15 letech a brzy se stal velkou osobností ostravského klubu - to je bývalý hokejista František Černík. Po padesáti letech ve vítkovických službách se mu v pátek dostalo velké cti. Při příležitosti oslav 90. výročí založení klubu byl před utkáním se Spartou vyvěšen pod strop haly jeho dres s číslem 9. Ostrava 14:12 22. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít František Černík. | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

Slavnosti se zúčastnilo 90 osobností vítkovického hokeje. Poslední žijící mistr republiky z roku 1952 Zdeněk Návrat, téměř kompletní sestava posledních mistrů z roku 1981, mezi které patří i Černík, a další. Černíkův dres se tak pod stropem zařadí k trojici Josef Mikoláš, Jan Kasper a Miroslav Vlach.

„To byly zase takové legendy vítkovického hokeje. S nikým z nich jsem nehrál, ale končili, zrovna když jsem já začínal, a já si jich samozřejmě vážím. Patřili ke špičkám československého hokeje,“ říká Černík.

Právě Miroslav Vlach byl v mládí jeho hokejovým vzorem. I když jak připomíná, po přestěhování z Nového Jičína začínal v konkurenčním hokejovém Baníku Ostrava.

„V Jičíně jsem se narodil a bydlel jsem na vesnici kousek vedle, ale už v roce 1959 jsme se přestěhovali do Poruby. Tenkrát jsem se ani neodvážil se do Vítkovic přihlásit, tak jsem šel do Baníku a po dvou letech mě ještě v mladších žácích z Baníku vytáhli do Vítkovic.“

Černík vynikal ve Vítkovicích, v reprezentaci a později i v Detroitu obrovskou rychlostí. Také proto a kvůli černým kudrnatým vlasům dostal přezdívku Čert. Do historie vstoupil také okamžik v roce 1993, kdy ve finále československé extraligy proti Spartě donesl jako generální manažer Vítkovic Spartě pohár předčasně na střídačku.

„Začalo to na Spartě a přeneslo se to i sem. Určitá křivda je samozřejmě vždycky, s léty všechno opadne, ale tenkrát jsme hráli pořád ve třech. A tak dlouho jsme hráli ve třech, až Sparta vedla, což mě přivedlo k tomu, že jsem jim pohár předal už ve druhé třetině a bylo,“ směje se dnes Černík tomuto okamžiku, kdy cítil obrovskou křivdu.

Od posledního titulu mistrů republiky byly Vítkovice čtyřikrát ve finále, dvakrát se Spartou, jednou se Vsetínem a jednou s Třincem. Na titul tak čekají už 37 let.

„Čeká se strašně dlouho, ale věřím, že to brzy padne. Když jsem byl v národním mužstvu na prvním mistrovství světa v Katowicích, tak říkali, že spoustě hráčů se to nepodařilo a já jsem tomu nevěřil a od té doby jsem titul taky nezískal,“ ví Černík, jak těžké je získat jakýkoliv triumf.

Jeho vlasy už dávno nejsou černé, jejich jasně bílá barva ve VIP lóži haly září. Teď bude u stropu i červený dres s jeho devítkou a jmenovkou.