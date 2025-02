Pro nás je každý zápas na hraně bytí a nebytí, říká po výhře nad Pardubicemi asistent trenéra Vítkovic

Vítkovičtí hokejisté v Tipsport extralize vyhráli počtvrté za sebou, když doma zdolali 3:1 Pardubice. Zápas byl speciální pro trenéry ostravského klubu Václava Varaďu s Alešem Krátoškou. Oba totiž v Pardubicích působili v minulé sezoně a v ambiciózním celku skončili předčasně. Ostrava 10:03 13. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vítkovičtí hokejsité slaví gól proti Pardubicím | Foto: Petr Sznapka | Zdroj: ČTK

„Díky té minulosti to asi každý mohl i takhle vnímat. Na druhou stranu jsme profíci a přistupovali jsme k tomu jako ke každému důležitému zápasu. Pro nás je každý zápas vlastně na hraně bytí a nebytí,“ vysvětluje vítkovický asistent trenéra Aleš Krátoška, který z Pardubic odešel krátce po Václavu Varaďovi.

Hlavní kouč Vítkovic se nerozešel s východočeským klubem v dobrém, s Pardubicemi vede soudní spor o odstupné. Na zápas proti bývalému týmu ale Varaďa motivoval své hráče stejně jako na jiné utkání, což potvrzuje brankář Ostravanů Dominik Hrachovina.

„U nás něco je na každý zápas a možná že ani nepotřebujeme nahecovat. V takovéhle situaci člověk na ty zápasy prostě jde na sto, sto deset procent. Je to příjemně nepříjemná situace. Člověk je furt pod tlakem a hraje takové play-off o to, aby byl tam, kde by chtěl,“ popisuje pozitiva v současné situace ostravského celku Hrachovina.

Vítkovičtí porazili Pardubice díky dvěma gólům z obou přesilových her, které měly, a také díky pevné obranné hře. Recept na ni nenašel ani pardubický útočník z první formace Jiří Smejkal.

„Byli jsme lepším týmem, co se týče držení puku a nějakého pohledu nezaujatého diváka. Ale oni makali, dřeli a ty druhé, třetí puky okolo jejich brány nám moc nedali. Přesilovky prostě rozhodly. Oni v nich byli produktivní a ten rozdíl asi je, že byly takový kompaktnější a hráli víc pospolu,“ myslí si pardubický Smejkal.

„Hodně jsme prohrávali osobní souboje na mantinelech, jak v obranném, tak v útočním pásmu kolem modré čáry. Předržovali jsme kotouče, nedali jsme si kotouče rychle a pak rozhodly speciální týmy, soupeř proměnil přesilovky, my ne. Z naší strany to nebyl úplně dobrý zápas,“ doplňuje pardubický asistent trenéra Marek Zadina.