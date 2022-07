Velká americká posila Vítkovic Mueller vyhlíží sezonu. ‚Úkolem je vytvořit vítěznou mentalitu,‘ říká

Hokejisté Vítkovic se po suché kondiční přípravě a odpočinkové pauze vracejí k tréninkům na ledě. Trenér Miloš Holaň má k dispozici všechny hráče. A k mužstvu se připojila i největší letní posila – Američan Peter Mueller, který přestoupil z brněnské Komety. „Když nebudeme konkurenceschopní, ani nemusíme hrát. Teď je naším úkolem sehrát se a vytvořit v kabině vítěznou mentalitu,“ prohlásíl v rozhovoru pro Radiožurnál hvězdný Američan. Ostrava 18:31 26. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nová megaposila hokejových Vítkovic Peter Mueller | Zdroj: Profimedia

S kompletním týmem a bez omluvenek začali trénovat hokejisté Vítkovic. Úvodní tréninky byly rozdělené podle postů. Nejprve šli na led obránci a po nich útočníci.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž o největší letní posile Vítkovic Peterovi Muellerovi z USA

Po bagu a rozcvičce na rozehřátí, přišla na řadu střelba, ale nechyběl ani bruslařský dril, při kterém hráči zhluboka oddechovali.

„Zatím je to skvělé. Všichni v klubu jsou velmi vstřícní. Jsem opravdu natěšený, až tady začnu budovat něco výjimečného. Už po prvních dnech můžu říct, že spoluhráči vypadají velmi odhodlaně a jsou hladoví po úspěchu,“ říká nová posila Peter Mueller.

Americký útočník přišel do Vítkovic po uplynulé sezóně z Brna a šlo o jednu z největších přestupových bomb.

Frolík už za NHL zavřel dveře, v Liberci chce hrát důležitou roli. Přiznal zájem o návrat do Kladna Číst článek

„Vítkovice mě chtěly. Měly o mě zájem. Je skvělé, když cítíte, že o vás někdo stojí. Samozřejmě je to velká změna. Ale proto jsem přiletěl ze Spojených států, co nejdřív to šlo,“ vysvětluje hvězdný Američan.

„Chci se tady zabydlet a seznámit se se svými spoluhráči, abychom mohli na ledě předvádět výkony jako jeden muž,“ dodává 34letý hráč se zkušenostmi z NHL.

V předešlém angažmá v Brně zářil. Za 193 zápasů si připsal 222 kanadských bodů. Teď se na jeho produktivitu mohou těšit vítkovičtí fanoušci.

„Očekávám, že budeme konkurenceschopní. Když jsem hrával proti Vítkovicím, tak to bylo vždycky hodně těžké. Chci, aby to tak zůstalo i po mém příchodu,“ doufá.

„Když nebudeme konkurenceschopní, ani nemusíme hrát. Teď je naším úkolem sehrát se a vytvořit v kabině vítěznou mentalitu,“ uzavírá Peter Mueller, který je jednoznačně největší vítkovickou posilou.