Jsou za tím trenéři, říká hokejista Olesz o svém konci ve Vítkovicích

„Důvodem odchodu z Vítkovic není pan Pavlík. Dělá pro vítkovický hokej hodně. Hodně lidí to nevidí, velká smůla je, že není na hale každý den. Má lidi, kterým věří, ale těm lidem nevěřím já a oni nevěřili mně. Proto se naše cesty rozešly,“ hájil Olesz majitele klubu Aleše Pavlíka a naopak naznačuje, že spory vznikly mezi ním a trenérskou dvojicí.

„Naše dohoda byla, ať se k tomu nikdo nevyjadřuje. Řekly se tam nějaké věci, se kterými se neztotožňuji a nejsou pravda. Musel jsem na to reagovat z toho důvodu, že tady v Ostravě žiju a hodně lidí se divilo. Takže aby viděli, že za tím opravdu nejsou moje ekonomické požadavky ani pan Pavlík, ale trenéři,“ dodal Olesz.

Podle něj chybí trenérům Jakubu Petrovi a Pavlu Trnkovi profesionalita. Ti údajně s jeho koncem počítali už po minulé sezoně.

„Byla to varianta, potom to takhle vyústilo. Znovu opakuji to, co řekl majitel klubu, že to bylo ve velice korektním duchu,“ řekl Jakub Petr.

K názorům bývalého kapitána Olesze se trenér a generální manažer Vítkovic dále nechtěl vyjadřovat. „Každý je nahraditelný, včetně trenérů. Je to zásah do sestavy, ale s tou variantou se pracovalo už při tvorbě kádru. Ale už bych se k tomu nechtěl nějak vracet,“ dodal Petr.

Olesz z Vítkovic nechtěl odcházet a další angažmá si začal hledat až v posledním týdnu. Dopředu se nebrání žádné nabídce, tedy třeba ani té třinecké.

„Momentálně jsem přes agenta oslovil jak kluby v extralize, tak v zahraničí. Čekám, co bude. Nechci se nějak unáhlit, musí to dávat smysl jak mně, tak i rodině,“ prozradil třiatřicetiletý Olesz, který se dál cítí vítkovickým patriotem a svou situaci přirovnal k fotbalové legendě Baníku Ostrava.

„Milan Baroš taky musel odejít, aby se mohl vrátit. Nechci končit,“ řekl Olesz.

Milan Baroš odcházel z Baníku kvůli tehdejšímu majiteli Šafarčíkovi. Hokejista Olesz si nedovede představit spolupráci s trenéry Petrem a Trnkou.