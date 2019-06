Trénoval reprezentaci a dlouhá léta v extralize. Teď ale hokejový kouč Vladimír Růžička čeká a neví, kam se jeho kariéra bude ubírat dál. Pár měsíců před startem další sezony má i v takové nejistotě dobrou náladu. Praha 20:33 13. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimír Růžička, bývalý trenér hokejové reprezentace, na archivním snímku z roku 2015. | Foto: Filip Jandourek

„Užívám si rodinu, teplo, bazén,“ říká Vladimír Růžička, který skončil v Chomutově v polovině desetileté smlouvy poté, co klub sestoupil.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vladimír Růžička čeká po konci v Chomutově na angažmá. 'Zatím nic neřeším,' říká

„Moje situace je poměrně jednoduchá, zatím nemám nic. Čekám, co bude. Moje smlouva skončila a čekám,“ dodal Růžička.

Jenomže teď už je situace taková, že kluby představují nové hráče, připravují se na sezonu a Růžička ví, že bude možná těžké něco sehnat. Přitom ho to stále drží na severu Čech.

„Všechny týmy jsou většinou rozebrané. Měl jsem desetiletou smlouvu a nikde jsem nic neřešil. I když letošní sezona nebyla dobrá, žádné přestupy jsem neřešil. Chtěl jsem tady zůstat, žiju v Chomutově, líbí se nám tady, mám tady rodinu, dvacet kilometrů odsud v Litvínově mám rodiče,“ říká Růžička.

Hokejová reprezentace po příští sezoně vymění trenéra, Říhu má nahradit svazový šéftrenér Pešán Číst článek

A stejně jako si Růžička moc nechce představit stěhování se z Chomutova, moc mu nevoní ani myšlenka, že by v příští sezoně neměl práci.

„Od roku 2000 jsem pořád trénoval. Počká se a něco se někde naskytne. Věřím tomu.“

Kdo by možná s velkou dávnou nadsázky stál o Růžičkovy služby, to je čínský tým, který by měl hrát druhou ligu.

„Nebo že by mi třeba zavolali z Mongolska, že bych tam mohl trénovat. Uvidíme, počkáme. Je to kousek do Německa nebo do Skotska,“ řekl s nadsázkou Růžička. „Zatím nic neřeším, agent to má na starost,“ věří v pomoc svého agenta Vladimír Růžička, sám mistr světa z roku 1985, olympijský vítěz, trenér mistrů světa z roku 2005 a 2010, dlouholetý extraligový kouč a teď aktuálně trenér nezaměstnaný.