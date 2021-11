Východočeské derby na čele tabulky extraligy. Pardubice doma chtějí Hradci vrátit porážku

Hokejová extraliga má na programu poslední kolo před reprezentační přestávkou. V něm dojde i na vyhecovaný a divácky velmi atraktivní souboj Pardubic a Hradce. V prvním derby této sezony hradečtí vyhráli 5:2 a pardubičtí tak mají svému soupeři co vracet. Pardubice 12:10 7. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stadion Dynama Pardubice | Foto: Radek Kalhous / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Pardubice se drží svého předsezonního plánu - tedy držet se do čtvrtého místa v tabulce. Východočeši jsou třetí, naposledy vyhráli v Českých Budějovicích. A znovu to byl zápas, který pardubičtí museli otáčet a prohrávali v něm. Takových soubojů už svedli Východočeši už několik. To si uvědomuje i kapitán pardubických hokejistů Jakub Nakládal.

Extraligu čeká východočeské derby. Poslechněte si komentáře z tábora Pardubic.

„Myslím si, že fyzicky jsme na tom velmi dobře, i když všichni cítíme, že jak se blíží ta pauza, tak jí potřebujeme. Ale spíš jde mentální odpočinek. Ve fyzičce problém není, ba naopak, zároveň máme i obrovská vnitřní sílu týmu. Přestože prohráváme a cítíme, že nepodáváme výkon, jaký bychom chtěli, tak si každý uvědomuje, že síla v útoku je velká a je vždy otázka času, kdy nám to tam padne. Tím pak dostaneme velkou vzpruhu a jsme schopní ty zápasy otáčet,“ řekl Nakládal Radiožurnálu.

V nedělním derby budou mít pardubičtí výhodu domácího ledu. Souboje o nadvládu nad východem Čech jsou vždy vyhecované a atraktivní, podle Nakládala to je tentokrát umocněné ještě jednou věcí.

„Nikdy asi nebylo, že by se oběma týmům takhle dařilo, byly na čele tabulky a utkaly se v derby. Na zápas se těším, bude to mít velký náboj, obzvlášť po zápase v Hradci, kde byla skvělá atmosféra. Doufám, že bude vyprodáno a Hradci porážku vrátíme,“ připomíná Nakládal zářijový zápas, ve kterém Mountfield vyhrál 5:2.

O emoce na ledě nebývá nouze a dá se čekat, že stejné to bude i v nadcházejícím duelu. Důležité ale bude nenechat se vyprovokovat ke zbytečným faulům.

„Poslední dobou máme trochu problémy se zbytečnými vyloučeními, to bude klíčové. Emoce k tomu patří, ale nesmíme se nechat vyprovokovat. Na druhou stranu, emoce tam musíme dát velké, protože tyto drobnosti někdy rozhodují situace před brankou, obzvláště v derby. Nemůžeme si jít jen tak zahrát a očekávat, že vyhrajeme,“ říká Nakládal.

Vyhecovaný je zápas pro diváky a taky pro hráče, ne ale pro všechny. Třeba obránce Juraj Mikuš neřeší to, že soupeřem je Hradec Králové a že jde o derby.

„Vůbec to nevnímám. Víc to berou asi kluci, kteří jsou z Pardubic a vyrostli tu. Já osobně to budu vnímat jako souboj druhého s třetím a zápas se soupeřem, který nás bude chtít obrat o body na čele tabulky,“ řekl slovenský hokejista Radiožurnálu.

Ale i když Mikuš pardubicko-hradeckou rivalitu nepociťuje, tak chce soupeři vrátit porážku z prvního vzájemného zápasu. „Neradi bychom s nimi opět prohráli. Uděláme vše proto, abychom jim to vrátili a budeme klidně brát i výhru 1:0,“ říká před východočeským hokejovým derby Pardubic a Hradce pardubický obránce Juraj Mikuš.

Utkání začíná v Enteria Areně v 17 hodin.