Hokejisté Třince nasázeli Hradci Králové šest branek, Štěpánek vychytal první čisté konto

Třinečtí hokejisté porazili ve 45. kole extraligy Hradec Králové jednoznačně 6:0 a posunuli se na třetí místo tabulky. Úřadující mistr položil základ úspěchu třemi góly v úvodní třetině. Jednu z branek vstřelil Wojtek Wolski, který skóroval po příchodu z KHL podesáté v třináctém utkání. Jakub Štěpánek si připsal první nulu sezony. Praha 19:35 14. února 2020

Hokejisté Třince se radují z gólu | Zdroj: Profimeda

Hradec nastoupil bez brankářské jedničky Marka Mazance i beka Petra Zámorského, ale povzbuzen minulou výhrou na ledě Sparty a měl první velkou šanci. Perret si bekhendovým blafákem roztáhl Štěpánka, ale minul branku. Domácí poté udeřili z nenápadné akce: k Ondřeji Kovařčíkovi se odrazil puk a bekhendem ho plácl pod břevno. Hradec následně ustál se štěstím přesilovku soupeře, když Wolski a Růžička trefili tyč.

Wolski přesto brzy zvýšil. U mantinelu vyhrál souboj s Cibulskisem, vybruslil do do středu hřiště a prosadil se střelou do horní části branky. Hradci patřila další střídání, vytvořil si několik šancí, ale jejich aktivitu uťal třetím gólem Erik Hrňa parádní střelou do víka. Gólman Lukeš jen rozhodil rukama, opět neměl nárok.

Třinec přišel v minulém kole o vedení 2:0, kdy se mu nepovedla druhá třetina. Tentokrát dlouho pozorně bránil, ale ve 32. minutě zapomněl na Koukala. Zkušený útočník vsadil na bekhendovou kličku se zakončením mezi betony, ale Štěpánek je sklapl včas. K úžasu všech neskončila gólem ani šance Jakuba Orsavy, před kterým zívala prázdná branka, ale trefil tyč.

Závěr druhé třetiny patřil domácím a Tomáš Marcinko zvýšil. Následně využil přesilovou hru Aron Chmielewski, jehož přihrávku si srazil do vlastní branky Šidlík.

Utkání se poté dohrávalo hlavně v útočném pásmu Třince i díky dalším dvěma početním výhodám. Štěpánek tak bez problémů uhájil čisté konto, navíc Adamský z dalšího brejku ještě podtrhl druhou nejvyšší domácí výhru Ocelářů v sezoně.

45. kolo hokejové extraligy:

HC Energie Karlovy Vary - HC Kometa Brno 9:1 (3:0, 3:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 8. Stříteský (Skuhravý, Mikyska), 10. Beránek (Plutnar, T. Mikúš), 11. Vondráček (Graňák, Skuhravý), 24. Flek (Šenkeřík, Rachůnek), 34. Vildumetz (T. Mikúš), 39. Šenkeřík (Gríger, Rachůnek), 47. Rachůnek (Flek), 51. Skuhravý (Koblasa, Vondráček), 52. Rachůnek (Gríger, Flek) - 54. Plekanec (Mueller, Zaťovič). Rozhodčí: Hejduk, Kika - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 2:7. Využití: 2:0. Diváci: 4365.

HC Oceláři Třinec - Mountfield Hradec Králové 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 5. O. Kovařčík (M. Stránský, Kundrátek), 11. Wolski (Gernát), 15. Hrňa (Chmielewski, Marcinko), 37. Marcinko (M. Růžička, M. Stránský), 50. Chmielewski (Kundrátek), 60. Adamský (Galvinš). Rozhodčí: Jeřábek, Mrkva - Bryška, Rožánek. Vyloučení: 2:7, navíc Perret (Hr. Králové) 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 4367.

PSG Berani Zlín - Bílí Tygři Liberec 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 5. Šlahař (Honejsek, Freibergs), 54. Dufek (Gazda, Ondráček) - 9. Birner (Lenc, Šmíd), 19. Bulíř (L. Hudáček, Birner), 31. Bulíř, 53. A. Musil (Marosz, Kolmann). Rozhodčí: Hradil, Obadal - Lučan, Kis. Vyloučení: 8:3. Využití: 1:0. Diváci: 4436.

HC Vítkovice Ridera - HC Dynamo Pardubice 3:5 (1:2, 2:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 7. Šišovský (Schleiss, Dudas), 29. J. Hruška (Šišovský, Schleiss), 33. Mallet (Roman, Bukarts) - 11. Poulíček (J. Mikuš, Mandát), 12. Kolář (R. Kousal, Vondrka), 37. Svačina (R. Kousal, Vondrka), 48. Látal (Kusý, Zacharčuk), 60. Svačina. Rozhodčí: Pešina, Pražák - Jindra, Zíka. Vyloučení: 7:5, navíc Schleiss (Vítkovice) 10 minut. Využití: 1:2. Diváci: 6039.