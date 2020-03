Jágrovo Kladno po prohře 2:6 v Litvínově sestupuje, záchranu v extralize slaví i Pardubice

Hokejisté Kladna sestoupili po roce zpět do první ligy, kde strávili před návratem do extraligy pět let. Tým hrajícího majitele Jaromíra Jágra podlehl v závěrečném 52. kole základní části v přímém souboji o záchranu v Litvínově 2:6. Hráči Pardubic zvítězili na ledě Komety 2:0 a zajistili účast v nejvyšší soutěži i v dalším ročníku.

Litvínov 20:42 6. 3. 2020 (Aktualizováno: 20:50 6. 3. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít