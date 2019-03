Liberec vyhrál základní část, kdo ale získá titul? Hokejová extraliga jde do finiše

„Je to odměna za 52 zápasů. Byli jsme nejlepší tým v základní části. Bylo by samozřejmě příjemnější na Spartě vyhrát, ale nevím, proč bychom neměli mít radost, když jsme po 52 zápasech první. Člověk se musí radovat i z malých věcí a tenhle pohár je velká věc,“ prohlásil liberecký brankář Roman Will.

Porážka 2:5 na ledě Sparty v posledním exgtraligovém kole podle něj nemůže přebít zisk Prezidentského poháru. Trofeje pro vítěze základní části si i přes tři prohry v posledních čtyřech utkáních váží i kapitán libereckých hokejistů Petr Jelínek.

„V dnešní době je extraliga extrémně vyrovnaná, takže myslím, že už tohle je ukazatel síly našeho týmu a je to odměna za čtyři nebo šest měsíců práce,“ řekl Jelínek.

Bílí Tygři Liberec ovládli základní část extraligy potřetí za poslední čtyři roky. Mistrovský titul ale slavili Severočeši jen v roce 2016. Přesto se liberecký trenér Filip Pešán nebál pověry, že na Prezidentský pohár by se nemělo sahat.

„Tři roky zpátky jsme zvedli Prezidentský pohár nad hlavu a udělali jsme titul. Dva roky zpátky jsme ho zvedli nad hlavu a udělali jsme finále, takže v tomhle směru není prostor na pověrčivost nedotýkat se. Dotknul jsem se a rád bych udělal finále,“ řekl Pešán.

Na pohár pro vítěze základní části hokejové extraligy si sáhl i liberecký brankář Roman Will.

Bílí Tygři jako nejlepší tým po základní části budou patřit k favoritům na titul. Podle libereckého obránce Lukáše Dernera je ale letošní extraligový ročník hodně vyrovnaný.

„První mohl hrát s posledním a i týmy ze spodku tabulky hrály výborně. Lidi mohli vidět, že se to prolínalo, výsledky nebyly jednoznačné. Jestli chceme vyhrát, nesmíme koukat na soupeře a musíme porazit každého a mít v hlavách jen vlastní hru,“ vysvětluje Derner.

Mladoboleslavský obránce Jan Hanzlík, který získal tři tituly se Spartou, favoritzuje trio nejlepších týmů po základní části a také mistrovskou Kometu Brno.

„Plzeň hraje dobrý hokej, akorát tam bude podle mě trochu slabina v gólmanech, že nejsou zkušení. Myslím, že Liberec bude hodně kousat a že Třinec půjde hodně daleko. Ani Brno není odepsané. Je tam tak pět vyrovnaných týmů, takže bude strašně záležet na maličkostech,“ myslí si Jan Hanzlík.

To zkušený čtyřicetiletý Václav Skuhravý z Karlových Varů má v boji o titul jasno.

„Celou sezonu se mi líbí Plzeň, hrajou pro mě nejpohlednější hokej. Liberec je taky nepříjemný, Kometa zase v play-off vždycky přepne na jiný level. Mně se ale nejvíc líbí Plzeň,“ tvrdí Skuhravý, který slavil extraligový titul přesně před 10 lety.

Jenže na západě Čech v Plzni si tak jistí nejsou. Podle plzeňského asistenta trenéra Jiřího Hanzlíka má třetí tým tabulky na čem pracovat.

„Teď musí do té hry přijít něco navíc. Obětavost a takové věci, které bolí. S tím mám v našem podání trochu problém, co nejvíc hráčů do toho musí dát ještě víc. Musíme se zlepšit v té bolestivé části hokeje,“ burcuje Jiří Hanzlík.

Boje o extraligový titul začnou už zítra úvodními duely předkola play-off. A nejpozději poslední dubnový den bude vítězný tým slavit zisk mistrovského poháru.