Hokejový Liberec pošesté ovládl základní část extraligy. ‚Ještě nás čeká kus práce,‘ tuší Musil

„Byla to kompaktnost. Tým má samozřejmě skvělý charakter a spoustu zkušených hráčů, kteří v danou chvíli vědí, jak se k tomu postavit. Další věcí je, že spousta hráčů měla životní sezonu,“ vyjmenoval liberecký trenér Patrik Augusta důvody, které tým k této metě dovedly.

„Budu se dál snažit dělat body a hlavně pracovat pro tým, abychom dál vyhrávali a na konci se mohli radovat,“ říkal spokojený Hudáček, který si moc dobře uvědomuje, co kromě něj za triumfem Liberce v základní části stálo.

„Je to gólman, potom speciální týmy, takže oslabení a přesilovka, která nás celou sezonu zdobila.“

Vítězství mužstvu zvedlo sebevědomí. Bílí Tygři opět půjdou do play-off z prvního místa.

„Je to super. Byl to jeden z našich cílů a splnili jsme ho. Ale víme, že nás čeká ještě kus práce,“ dodal autor rozdílové trefy do plzeňské sítě Adam Musil.