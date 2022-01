Byl to zatím nejdůležitější zápas sezony, říká o výhře nad Kladnem zlínský obránce Ferenc

V hokejové extralize začíná jít do tuhého ve spodních patrech tabulky. I když týmy čeká ještě dvacítka zápasů, nervózní mohou začít být na Kladně. Předposlední tým tabulky prohrál na domácím ledě s posledním Zlínem 1:3 a rozdíl už je jen tříbodový. Chomutov 11:36 5. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zlínská gólová radost | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

V závěru duelu rozhodl obránce Zlína Jakub Frenc, podle kterého to byl zatím nejdůležitější zápas dosavadního průběhu sezony.

„My jsme se na ten zápas připravovali od půlky prosince. Je to fakt zatím nejdůležitější zápas sezony. Ale tím to nekončí. To není konec, to je začátek,“ vysvětlil nejvyšší hráč extraligy.

„Musíme předvádět stejné výkony, stejnou bojovnost a nasazení i v těch dalších zápasech. Protože my to předvedeme jednou, urveme nějaké body a pak se nám to zase ztratí na tři zápasy. Musíme okračovat v nastoleném tempu,“ dodal.

Poslední tým extraligy po základní části spadne přímo o soutěž níž, předposlední celek půjde do baráže a kladenští moc dobře ví, že nebodovali ve veledůležitém utkání.

Mluví o tom třeba obránce Marek Baránek: „Já bych se na to vůbec neupínal, abychom sbírali body. Věřím, že těch bodů je ještě dost a věřím, že to zvládneme.“

„Pro nás je zápas velkým zklamáním, ale taková je bohužel realita a my se s tím musíme popasovat v dalším zápase,“ navázal na Baránka kladenský trenér Jiří Burger. Náskok jeho týmu se smrskl na tři body.

„To není klišé, ale hrálo se o šest bodů. Kdybychom měli po úterním utkání ztrátu devíti bodů, tak by ta situace byla opravdu hodně kritická,“ řekl zlínský kouč Jiří Janáček.

Jeho tým čeká v pátek zápas v Olomouci. Kladno bude hrát až v neděli, také proti Hanákům.