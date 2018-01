Kapitán pro Pchjongčchang Erat rozhodl o vítězství Komety, Sparta ukončila sérii porážek

Aukro Berani Zlín – Kometa Brno 2:4

Zlín v posledních dnech porazil doma vedoucí Plzeň i třetí Vítkovice, na rozjetou Kometu ale Berani v dohrávce 30. kola stačili jen dvě třetiny. Dokonce šli dvakrát do vedení, v první třetině Roberts Bukarts v přesilovce připravil pozici Honejskovi, ve druhé skóroval v oslabení sám.

Náskok domácích ale vždy dorovnal Jan Hruška, pokaždé po přihrávce beka Jakuba Krejčíka.

Ve třetí třetině byli Valaši i díky třem přesilovkám střelecky aktivnější, ale v přesilové hře se prosadila Kometa. Zkušenosti ukázal předpokládaný kapitán reprezentačního výběru pro Pchjongčchang Martin Erat a z dorážky vstřelil vítěznou branku.

Do prázdné branky ještě zvýšil na konečných 4:2 Hynek Zohorna, opět po přihrávce Erata. Kometa se díky výhře posunula na třetí místo před Vítkovice.

HC Sparta Praha – Mountfield HK 2:1 po prodloužení

Sparťané se doma proti Hradci snažili zlomit sérii tří porážek v řadě. Po neúspěšném tlaku v první třetině k výhře nakročili v polovině zápasu. V rychlém sledu si vytvořili tři brankové příležitosti, tu poslední využil Miroslav Forman po přesné přihrávce od Klimka.

Vedení drželi až do úvodu 53. minuty. Pak jim ujel olympijský reprezentant Petr Koukal a poslal zápas do prodloužení. To trvalo jen 27 sekund, než o domácí výhře rozhodl Marek Ďaloga.

Tipsport extraliga (PLATNÉ K 16. 1. 2018) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. HC Škoda Plzeň 41 22 5 9 5 139:95 85 2. Mountfield HK 40 19 6 6 9 108:75 75 3. HC Kometa Brno 40 19 5 7 9 119:85 74 4. HC Vítkovice Ridera 41 21 3 4 13 123:91 73 5. HC Oceláři Třinec 40 18 5 6 11 113:97 70 6. HC Olomouc 40 13 8 7 12 98:100 62 7. Aukro Berani Zlín 40 13 7 4 16 90:102 57 8. HC Dynamo Pardubice 40 14 5 5 16 97:110 57 9. HC Sparta Praha 40 14 4 4 18 107:117 54 10. Piráti Chomutov 40 10 8 7 15 103:121 53 11. BK Mladá Boleslav 40 11 5 6 18 88:106 49 12. Bílí Tygři Liberec 39 10 8 2 19 91:120 48 13. HC VERVA Litvínov 40 10 4 5 21 93:124 43 14. HC Dukla Jihlava 39 7 6 7 19 81:107 40

Dohrávka 30. kola hokejové extraligy:

Aukro Berani Zlín - HC Kometa Brno 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 4. Honejsek (Roberts Bukarts), 28. Roberts Bukarts - 14. J. Hruška (Krejčík, M. Erat), 30. J. Hruška (Krejčík, Gulaši), 52. M. Erat (Zaťovič, Vincour), 60. R. Zohorna (M. Erat). Rozhodčí: Hribik, Hradil - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 5:8. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 4429.





33. kolo hokejové extraligy:

HC Sparta Praha - Mountfield Hradec Králové 2:1 v prodl. (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 30. Forman (Klimek), 61. Ďaloga (Forman, Pech) - 53. Koukal (Gregorc). Rozhodčí: Šír, Pražák - Pešek, D. Klouček. Vyloučení: 4:5, navíc Červený (Hradec Králové) 10 min. a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 5742.