Zlínu mají ze dna extraligy pomoci lotyšští hráči. Trenér Jenáček věří v další posily do útoku

Zlínský hokejový klub se snaží dostat ze dna extraligy. V minulosti se hodně spoléhal na vlastní odchovance, teď hledá posily po celém světě. Zatím angažoval dva Lotyše a důležitou roli v jejich příchodu sehrál i jeden hráč, který za Zlín ještě loni nastupoval. Zlín 17:35 17. listopadu 2021

„V Rize hraje Ralphs Freibergs, který tady působil a má to tu rád. Tihle kluci jsou v podstatě konzultováni s ním,“ přibližuje Radiožurnálu trenér zlínských hokejistů Luboš Jenáček, proč poslední tým extraligové tabulky přivedl v krizové situaci už dva lotyšské hráče.

Poslechněte si komentáře zlínského trenéra Luboše Jenáčka

Klubové vedení přitom prý tráví spoustu času i sledováním videí ze zámořských soutěží, osobní vazby ale chybí. „Tohle má mnohem větší šanci uspět než brát někoho zpoza oceánu jen na základě nějakých čísel či videí,“ poznamenal Jenáček.

Dvacetiletý útočník Patriks Zabusovs myslí, že zlínské angažmá je mladé Lotyše lákavé. Sám by se jednou rád dostal do mezinárodní KHL a cítí, že v české extralize může kluby z této soutěže zaujmout víc než v nejvyšší lotyšské soutěži, kterou opustil jako její nejproduktivnější hráč.

„Neřekl bych, že to je liga bez perspektivy. Pokud v ní uspějete ve dvaceti letech, můžete najít zajímavé angažmá. Ale když se nedostanete přímo do KHL, je lepší pak odejít vyzkoušet něco nového,“ popisuje čerstvá posila Zlína.

Patriks Zabusovs zamířil do Zlína z lotyšské Rigy

Zabusovs při rozhovoru preferuje ruštinu. Trenér Jenáček patří ke generaci, která se tento jazyk ve škole ještě povinně učila, s úsměvem ale vysvětluje, proč si z žákovských let moc nepamatuje.

„Jsem z antikomunistické rodiny, takže jsem ruštinu tehdy nějak bojkotoval. Základy ale mám, přeci jen je to slovanský jazyk. Na začátku jsem se ho zeptal, jestli chce mluvit anglicky nebo rusky, on řekl, že rusky, a já jsem řekl ‚takže českorusky‘,“ usmívá se kouč.

Před reprezentační přestávkou mluvil trenér o tom, že ideální by bylo kádr posílit klidně o pět útočníků. Zatím přišel jenom Zabusovs, další dvě posily ale kouč ještě brzy očekává. Mluvit o nich však nechce i proto, že nedávno avizoval příchod Slováka Juraja Šimka, který nakonec do Zlína nedorazil.

„Byla to moje chyba, neměl jsem to ještě takhle do éteru pouštět. Až tady fyzicky bude, podáme si ruce a bude podepsaná smlouva, tak se budeme bavit dál.“



Otázkou tak zůstává i to, jestli případná další posila stihne první zápas po reprezentační pauze, který zlínští hokejisté sehrají v pátek doma proti Olomouci.