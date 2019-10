Policejní expert: Na hokeji dochází ke stejným incidentům jako na fotbalu, jen to nikoho nezajímá

Ve fotbalu je to velké téma, v hokeji zatím spíš okrajové - bezpečnost na tribunách. Policejní statistiky sice stále potvrzují, že na hokeji je situace klidnější, nicméně stejně jako na fotbale i v hokeji přibývá v poslední době násilných incidentů a pyrotechniky, zvlášť v nižších soutěžích. Zabývali se tím i policejní experti na divácké násilí tento týden na svém semináři. Praha 19:18 13. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejoví fanoušci. Ilustrační foto | Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia | Zdroj: Profimedia

Napadení fanoušků pořadatelskou službou v Sokolově, pálení šál na tribuně v Prostějově, napadení kontrolorů EET na tomtéž stadionu, zranění rozhodčího hozenou lahví ve Vrchlabí a k tomu ještě třeba několik případů pyrotechniky - tohle všechno jsou události za poslední zhruba dva roky, které spolu s pár dalšími na zmíněném semináři policisté připomněli ve videosestřihu.

„V hokejové prostředí se situace ohledně fanoušků mění, protože se tam začínají prolévat ti fotbaloví a zanášejí tam kulturu z fotbalových stadionů. Ten jejich typ fandění,“ říká hlavní policejní expert na divácké násilí Jakub Schoř.

„Už to nejsou ty staré skupiny, které bez duše mlátí do bubnu, ale jsou to nápadité choreografie, naučené chorály a k tomu patří i negativní projevy jako odpalování pyrotechniky, napadání pořadatelů, vhazování předmětů na hrací plochu a tak dál,“ dodává Schoř.

„Na videu jsme mohli vidět, jak fanoušek šel pořadateli kopem na hlavu, ale naštěstí to nedokončil. Troufám si tvrdit, že kdyby k takovému incidentu došlo na fotbale, udělá se z toho senzace, na hokeji to zatím nikoho nezajímá. V tom vidím hlavní rozdíl, jinak tam jsou incidenty úplně stejné jako na fotbale,“ vysvětluje Schoř.

A proto Schoře překvapuje, že na rozdíl od Fotbalové asociace neuzavřel zatím Český svaz ledního hokeje s policií rámcovou smlouvu o spolupráci.

„Hokej to podle mě nemůže bez spolupráce s veřejným sektorem zvládnout. Ty incidenty mají přesah i mimo arény. Fanoušci jsou schopní napadnout jiné fanoušky v restauracích, na trasách přesunů. To už nemůže klub ovlivnit. Pokud o tom policie neví, není informovaná klubem, nemůže na to reagovat. Pokud by měla od klubu informace, že se chystá nějaký organizovaný výjezd, jsme schopní na to reagovat,“ říká Schoř.

V rámci smlouvy hokejového svazu s policií by podle Jakuba Schoře mohly být navíc nastaveny určité standardy chování a pravomocí pořadatelů nebo podmínky, za jakých by se policisté pohybovali na stadionech. Teď pokud v některých místech spolupracují kluby s policií, je to spíš na dobré slovo. Jakub Schoř pro to má ještě jiný výraz - partyzánština.