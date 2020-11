‚Je to srdeční záležitost, zákazy to nezmění.‘ Fanoušci dál jezdí na zápasy svých klubů, hrozí jim pokuty

Některé sportovní ligy se už po koronavirové pauze hrají, ale všechny soutěže jsou zatím bez diváků na stadionech. Nejvěrnější fanoušci jsou ale i tak ochotní cestovat za svým klubem na venkovní zápasy, i když jim za takový výjezd hrozí postih. Tak jako příznivcům hokejové Sparty, kteří se vydali na zápas do Zlína. Praha 19:45 16. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na zápas Sparty s Kladnem v O2 areně přišlo rekordních 17 220 diváků. | Zdroj: Profimedia

„Sparta je náš klub, náš život. Když nám dnešní doba neumožní být na stadionu, tak nevidím důvod, proč bychom nemohli vycestovat ven alespoň ke stadionu, podpořit klub. Nevadí nám jet 800 kilometrů, být tam půl hodiny, sebrat se a jet zase zpátky do Prahy. Je to srdeční záležitost, ne každý to pochopí,“ řekl Radiožurnálu jeden z fanoušků pražské Sparty, který si přeje zůstat v anonymitě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Fanoušci hokejové Sparty se vydali fandit před stadion, teď jim hrozí pokuta. Více v příspěvku Tomáše Petra

I proto, že se minulý týden vydal na výjezd na hokej do Zlína, který řešila tamní policie.

„Lidé cestují, tisíce jich jezdí na hory, na dovolené po celé republice, na výlety, na hrady, zámky. Nevidím důvod, proč bychom nemohli jet fandit ke stadionu,“ podotkl sparťanský příznivec.

Proč ale během aktuálně platného nouzového stavu nebyl výjezd na hokej do Zlína dobrý nápad, vysvětluje zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

„Porušili ustanovení vlády o zákazu volného pohybu na celém území České republiky. Zaměřili se na ně zlínští policisté, všechny čtyři fanoušky oznámili pro podezření z přestupku příslušnému správnímu úřadu. Ve správním řízení je s největší pravděpodobností čeká několikatisícová pokuta,“ uvedla.

Hokejisté Sparty sice skalním příznivcům po zápasech ve Zlíně nebo i pak v Pardubicích poděkovali, oficiálně ale klub prosí fanoušky, ať na venkovní duely necestují.

„Velké podpory našich fanoušků v době, kdy nemohou na stadion, si moc vážíme. Fanouškům ale s ohledem na jejich vlastní zdraví nedoporučujeme jezdit na výjezdy, dokud se situace znovu nezlepší a nebude možné se zápasů zúčastnit přímo na stadionu,“ řekl mluvčí hokejové Sparty Marek Táborský.

„Prostě fandíme Spartě, milujeme svůj klub. Budeme tam, kde hraje Sparta, jinak to nebude. Ať nám dávají zákazy, pokuty, nic se na tom nezmění,“ tvrdí odhodlaně jeden z fanoušků, který i během nouzového stavu jezdí na venkovní zápasy.