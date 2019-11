Hokejistu poslal soud za brutální faul do vězení. Právník vysvětlil, kdy už je zákrok za hranou rizika

Dánský hokejista Kristian Jensen dostal za úder pěstí v zářijovém ligovém zápase Frederikshavnu s Odense stopku na 17 duelů. Nyní byl také odsouzen ke dvaceti dnům ve vězení nepodmíněně.

Poškozenému soupeři navíc musí zaplatit v přepočtu skoro 200 tisíc korun. Nedovolený zákrok v zápase může pro sportovce znamenat nejen zákaz činnosti ale také problémy se soudy. Nejen v Dánsku ale i v Česku.

„Ta trestní odpovědnost by měla nastoupit až v případě, že nelze dostatečně potrestat sportovce v rámci sportovního systému pravidel. Soudy shledávají trestní odpovědnost sportovců v případech, kdy dojde k nějakému závažnému vybočení z herních pravidel a překročení hranice přípustného rizika,“ tvrdí právník Českého olympijského výboru Jan Exner.

Úrazy při sportu můžou naplnit skutkovou podstatu trestného činu, nejčastěji se jedná o ublížení na zdraví nebo těžké ublížení na zdraví.

„Soudy se poté dívají na to, jestli neexistuje nějaká okolnost vylučující protiprávnost a zkoumají, do jaké míry bylo překročeno přípustné riziko. Nemůže jít například o běžný zákrok ve hře, protože to by samozřejmě sport zničilo.“

Podobný případ i v Česku

Jedná se tedy o brutální fauly nebo o zákroky, které se stanou mimo hru nebo třeba z důvodu msty. V posledních letech se několik případů dostalo až k nejvyššímu soudu. Většina ale skončí už u soudů prvoinstančních nebo krajských.

„V současné chvíli probíhá před okresním soudem v Klatovech trestní řízení, ve kterém se projednává případ Františka Dlouhého z TJ Nezamyslice, který při zápase okresního přeboru v roce 2017 zlomil soupeři skluzem nadvakrát nohu. On samozřejmě úmysl soupeře zranit od začátku popíral a označil zákrok za normální skluz,“ uvádí příklad z českého fotbalu právník Českého olympijského výboru Jan Exner.

Okresní soud v Klatovech sportovce osvobodil, ale krajský soud v Plzni po odvolání státního zástupce rozsudek zrušil a vrátil případ k novému projednání.