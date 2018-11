‚Napsal, že mě vezme na večeři.‘ V americké Federální lize můžou fanoušci ‚adoptovat‘ oblíbené hráče

Kdyby tenhle americký klub nedávno na pár zápasů netrénovala Češka, asi ho neznáte. Pohled do zákulisí Federální hokejové ligy ale nabízí další zajímavost. Třeba, že si můžete prakticky adoptovat hráče oblíbeného týmu. V tomto případě z party s názvem Carolina Thunderbirds. Winston Salem/USA 10:46 23. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva brankář Christián Pavlas, Karolína Huvarová a Jiří Pargač. | Foto: František Kuna | Zdroj: Český rozhlas

„Máme už i svůj booster club, to jsou fanoušci, kteří se o nás starají,“ vysvětluje pro Radiožurnál slovenský brankář Kristián Pavlas. „Je to jako sponzorství. Teď třeba má každý hráč rodinu nebo vlastního sponzora a když se s ním domluví, dostane, co potřebuje. Někomu koupili třeba brusle,“ dodává kondiční trenérka Karolína Huvarová.

Huvarová tenhle tým federální ligy proslavila tím, že byla hlavní trenérkou. Hokejový svět překvapila žena na lavičce, české hráče zase právě booster club neboli adopce hráčů.

„To mě hodně překvapilo, z Česka jsem to vůbec neznal,“ vysvětluje Jiří Pagrač, který hrál v minulé sezoně za Kopřivnici druhou ligu, tedy třetí nejvyšší v Česku.

„Je to tak, že je to většinou rodina nebo jeden člověk, který si na draftu vylosoval nějakého hráče a stará se o něj. Třeba jsem teď nejel na výjezd, tak mi můj osobní booster napsal, jestli se doma nenudím, co bych chtěl dělat a že mě vezme na večeři,“ dodává Pagrač.

Podobně to má i zmíněný brankář Pavlas, který vzdal boj o prosazení se ve slovenském hokeji. Hráči přiznávají, že finančně jsou na tom jako v druhé nejvyšší české nebo slovenské lize, popřípadě jako extraligový podprůměr. Ale mají bydlení zdarma, naprostou většinu stravování také. Ale funguje to i naopak.

„Kluci se převlečou do sak a jdou do naší VIP zóny, kam mají po zápase přístup všichni, a tam se baví s fanoušky a tráví s nimi čas,“ vysvětluje Karolína Huvarová, která nedávno stála jako hlavní trenérka na lavičce týmu plného adoptovaných hokejistů.

