‚Farma a NHL se vůbec nedají srovnávat.‘ Filip Chlapík už nechce na zápasy jezdit autobusem

Dvacetkrát nakouknul do nejlepší hokejové ligy světa a předčilo to jeho očekávání. Teď Filip Chlapík ví, že v létě musí tvrdě trénovat, aby se v kádru Ottawy uchytil napevno. V jednadvaceti letech může mít před sebou kariéru v NHL, na farmu už se mu moc nechce.

„Život na farmě a v NHL se vůbec nedá srovnávat. Když nakouknete, vidíte, jak to chodí, a pošlou vás zpátky, tak člověk o to víc maká, aby měl hezký život. I mimo hokej je to úplně o něčem jiném,“ vysvětluje Radiožurnálu Filip Chlapík, že nejen hokej tvoři tu celkovou pohodu, když hrajete v NHL.

Je to zkrátka velký rozdíl, jistě finanční, ale souvisí s tím víc věcí: „Od vedení k hráčům je tam maximální profesionalita. Na farmě jezdíte autobusem, i se stravou je to těžší. Jak vás pošlou dolů, snažíte se udělat všechno, abyste byli zpátky,“ dodává hokejista.

O cestu z farmy do prvního týmu NHL je samozřejmě velký zájem. Třeba Vojtěch Mozík tehdy na farmě New Jersey popisoval, jak jsou hráči sobečtí, hrají jen na sebe, aby se ukázali a třeba i nechtějí přihrát spoluhráči do větší šance, aby náhodou neměl lepší statistik.

Mozík to pak musel v klubu vysvětlovat, to Chlapík situace na farmě tak dramaticky nevidí:

„Slyšel jsem o tom a v první sezoně jsem se trošku bál. Byli jsme poslední a nálada není nejlepší, když se prohrává. Ale kluci v našem týmu byli bomboví. Když nedostanete nahrávku do prázdné brány, ale nemyslím si, že by to někdo nechtěl záměrně. Hráči spíš nemají takovou kvalitu jako v NHL,“ říká útočník draftovaný Ottawou, který na farmě v Belleville zaznamenal 32 bodů v 52 zápasech.

V NHL nastoupil dvacetkrát a má čtyři body za gól a tři asistence. Jeho motivace je nyní jasná - raději létat na zápasy NHL, než jezdit autobusem na farmě. Zatímco třeba Jakub Voráček s Tomášem Plekancem a dalšími se už teď připravují v Montrealu, Chlapík trénuje v Česku s dlouholetým kamarádem Tomáše Hertlem.

„Trénoval jsem tři týdny, pak jsem musel na kemp nováčků do Ottawy. Teď trénujeme s Tomášem spolu, takže budeme makat a připravovat se. Trénuje nás Petr Klofáč. Od pondělka do soboty každý den,“ říká Filip Chlapík, který má před sebou druhou sezonu nováčkovského kontraktu s platem necelých 900 tisíc dolarů ročně.

Filip Chlapik's 8th goal of the season pic.twitter.com/GHUwXCAzRe — Sens Prospects (@SensProspects) 28 February 2018