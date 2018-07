Na stáži v NHL. Filip Pešán sledoval stavbu kádru Bostonu a utěšoval Bakoše

„V každé misi jsem měl trošku jinou roli, teď jsem byl jen opravdu pozorovatel kempu. Boston letos hodně hrál, kdežto Rangers vloni hráče hodně testovali. Každý kemp byl trošku jiný,“ říká Radiožurnálu Filip Pešán.

Po náročné sezoně, kdy vedl nejen Bílé Tygry, ale také reprezentační dvacítku na světovém šampionátu, o další cestě nejprve moc nepřemýšlel. Na pár dní chtěl dát hokej na vedlejší kolej.

„Po MS jsem si myslel, že letos nikam nepojedu, byl jsem trošku unavený. Ale s odstupem času jsem cítil, že je třeba si trošku nabít oči a vidět hokej v zámoří. Boston má krásné zařízení, tréninkové centrum je spojené s basketem. Je to motivace pro lidi z marketingu i pro nás. Nejel jsem se tam jen na výlet, ale učit se,“ vysvětluje 40letý kouč, který zkušenosti za oceánem sbíral už potřetí.

V Bostonu mohl sledovat, jak se tvořil tým pro nadcházející sezónu NHL, ocenil hlavně práci s mladými hráči. „Je to spíš o testování, ale znovu jsem si potvrdil, jak vysoko jsou dovednostně mladí hráči světových kalibrů oproti českým,“ tvrdí Pešán deset let poté, co jako nejmladší trenér v historii extraligy vedl premiérově v nejvyšší soutěži Liberec.

Otázkou ovšem je, jak moc kluby z NHL vůbec dají nahlédnout pod pomyslnou pokličku. „Člověk nechce být vlezlý, takže jsem nebyl přehnaně aktivní, abych klepal na dveře, kde bych neměl. Spíš jsem nechal na nich, aby mi některé věci ukázali. Pasivně jsem pozoroval a to mi stačilo.“

V Bostonu se navíc liberecký kouč potkal se svým bývalým svěřencem. O místo v NHL totiž bojuje útočník Martin Bakoš. „Potkal jsem se s ním a musel jsem ho trošku utěšit, protože po testu dlouhých rovinek toho měl plné zuby. Někteří kluci tam byli i o deset let mladší než on a to je znát. Doufám, že se prosadí,“ věří Filip Pešán.

