Filip už mě předčil, říká Marek Zadina. Jeho syn v Kanadě žije u rodiny po jedničce draftu

Kdy vám přišlo, že je Filip takový talent, jak se teď ukazuje, že je?

Takhle jsme se na to nikdy nedívali. Já jsem hrál hokej a Filip vyrůstal v hokejovém prostředí. Měl to každý den na očích, chodil se dívat na tréninky i na zápasy. Nikdy jsme si nedávali nějaké příčky, že v žákovském nebo dorosteneckém věku musí nějak hrát. Bavilo ho to, měl to rád a žil v tom prostředí. Někam se posunul, teď mu je teprve 18 let a bude se ještě vyvíjet. Důležité je, aby měl hokej rád, aby mu zůstal v srdci a chtěl na sobě pracovat. Teď se uvidí, kam se posune letos a co se stane v létě.

Opravdu nebyla žádná chvíle, kdy jste viděl, jak mu to jde a řekl si, že by to mohlo dopadnout hodně dobře?

V tomhle jsem hrozně opatrný. Nikdy jsem nelétal ve vzdušných zámcích, že bude hrát v NHL nebo tak. Radujeme se z nějakých úspěchů a jsme rádi, že se vyvíjí, ale že bych v jeho patnácti letech věděl, že bude hrát NHL, to ne.

Jak jako táta vnímáte jeho úspěchy? Je to víc než ty vaše vlastní?

Filip mě už v tomhle věku předčil. Já jsem takové úspěchy neměl. V národním mužstvu do 18 a 20 let patřil k nejlepším hráčům a lidi kolem si toho všímají. Jsem jenom rád, že to tak je, a doufám, že bude pokračovat.

Jaký vliv na něj měl trenér Bažant v Pardubicích?

Určitě velký, prošel s ním od čtvrté páté až do deváté třídy. Filip měl nějaké herní vlastnosti a pan Bažant je neomezoval, nechal ho hrát. Mohl se vyvíjet i v mládežnickém věku, dostal nějaké základy a teď v tom může pokračovat.

Hodně často se řeší, jestli v mladém věku odejít do zámoří, nebo zůstat v Evropě. Jak to probíhalo u vás?

Vloni začínal v pardubickém A-mužstvu a tam se to nějak nepovedlo. Pak jsme zvažovali, co a jak. Filip má jako každý kluk sen hrát NHL a věděl, co chce a za čím jde. Doma jsme se o tom bavili, co se bude dít, když odejde do kanadské juniorské ligy.

Hlavně že bude sám. On říkal, že je na to hlavně mentálně připravený. Věděl jsem, že by to hokejově mohl zvládnout, ale jsou tam jiné aspekty. Je poprvé bez rodiny, v sedmnácti letech je na druhém konci světa. To ve vývoji hráče hraje velkou roli a ne každý se s tím popasuje. Myslím, že Filip to zvládnul dobře.

Jak velké slovo jste při tom rozhodování měl?

Samozřejmě se na to koukáte z pohledu rodičů – táty a mámy. Je to těžké, když vám syn odejde v sedmnácti letech z baráku. Ale měl jsem výhodu, že jsem hokej celý život hrát a vím, že to není jednoduché. Máte před sebou milník a musíte dokázat, že máte nějakou kvalitu. Filip to skloubil dobře a všechno zvládnul, ale převažuje stránka, že jste rodič. Máte hlavně obavy, co bude. V sedmnácti osmnácti letech se člověk pořád vyvíjí.

Nějakou dobu na začátku tam s ním přeci byla maminka?

To vůbec. On odletěl koncem srpna a maminka tam přiletěla až v polovině listopadu. Pak jsme tam ještě s manželkou byli v únoru.

Vzor? Patrick Kane

Filip žije u stejné rodiny jako Nico Hischier (loňská jednička draftu). Byla to pro vás dobrá zpráva, nebo je to jedno?

Byla to výborná zpráva, protože jsme měli reference a mohli jsme se i přesvědčit, že ta rodina je skvělá. Má taky syna, který hraje na univerzitě hokej a hokejem žije. O Filipa se starají výborně a dělají mu zázemí. To taky hodně rozhodlo.

Kluci, kteří odsud odcházeli, se často netrefili do rodiny, třeba ji dvakrát třikrát měnili. Mohou s tím být problémy. Filip naštěstí chytil výbornou rodinu.

Mohli jste to nějak ovlivnit?

Nemohli, ale věřili jsme. Filipa zastupuje agent, ve kterého máme stoprocentní důvěru. Věděli jsme, že je ve spojení s generálním manažerem Halifaxu, který je s tou rodinou ve spojení. Byli jsme si jistí, že to bude výborné.

Teď asi hlavně žijete extraligou, ale když končí základní část NHL, může to napovědět, kdo si Filipa vybere na draftu. Sledujete to?

Akorát vím, že 28. dubna je loterie, kdy si mančafty tahají volbu v draftu. Jsou nějaké žebříčky, kde se Filip pohybuje, ale draft je draft. Máte mančafty, které budou potřebovat beka, tak do poslední chvíle nevíte, jak to dopadne. Radikální změny tam možná nebudou, ale záleží na tom, jak se rozhodnou skauti a manažeři týmů.

Měl Filip jako malý nějaký vysněný nebo oblíbený klub?

Vysněný ani ne, ale vždycky se mu líbil Patrick Kane z Chicaga. Má hráče, ke kterým vzhlíží a učí se od nich, ale vysněný tým jsme neměli.

Říkáte si s ním nebo s agentem, který tým byl pro jeho rozvoj nejlepší?

Zatím to neřešíme. Koukáme se hlavně na jeho výkonnost, jsme rádi, jak odehrál sezonu i MS dvacítek. Teď má konec sezony, bude hrát druhé kolo play-off. Hlavně se hrozně těšíme, až přijede domů, bude zase s námi a užijeme si to.