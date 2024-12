Finský novinář: V obraně nám chybí výraznější talent, ale můžeme potrápit favority. Chceme zlato

První utkání dvou favoritů o zlatou medaili z hokejového mistrovství světa juniorů ovládla Kanada, která porazila Finsko jasně 4:0. Finové ale mají i přes prohru od turnaje vysoká očekávání. „Letošní finská sestava je nejsilnější možný tým, který jsme mohli složit. Finsko chce vždy bojovat o zlato,“ řekl v rozhovoru pro iROZHLAS.cz novinář a ředitel evropského skautingu serveru Elite Prospects Lassi Alanen. Praha/Ottawa 14:20 27. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Konsta Helenius | Foto: Bildbyran | Zdroj: Profimedia

Je ambicí Finů bojovat o zlatou medaili?

Jistě, Finsko chce vždy bojovat o zlato. Nejsou sice favoritem, ale můžou být černým koněm. Kanada a USA jsou na tom jednoduše lépe, mají silnější soupisku. Švédové taky, takže si myslím, že Finové jsou na pomyslném čtvrtém místě.

V čem může být Finsko lepší než ostatní týmy na turnaji?

Letos máme poměrně slušnou skupinu útočníků. Konsta Helenius je elitní první centr a na křídlech je několik talentovaných střelců. A vzhledem k formě, kterou v mají všichni tři brankáři, tak existuje šance, že by Finsko mohlo v play-off potrápit favorita a vyhrál nějaký z klíčových zápasů.

Konsta Helenius with a in OT for the DUBpic.twitter.com/fPD4Hm9ygE — 2 Goalies 1 Mic (@2Goalies1Mic) October 1, 2024

A co by mohlo být slabinou Finů?

Obrana, tam chybí výraznější talent. Na Emila Pieniniemiho a Arona Kiviharjua se bude hodně spoléhat, ale přiznejme si, že ani jeden z nich by se do týmu Kanady nebo USA nedostal. Další obránci postrádají dynamiku a nejsou příliš dobře fyzicky stavění. Až nějaký tým na finské obránce zatlačí, tak budou mít velké problémy je zastavit.

Jsou brankáři silnou stránkou letošního týmu Finska? Kdo začne jako jednička?

Petteri Rimpinen. Bude to spolehlivá jednička, v Espoo se propracoval na pozici jedničky a odchytal dost zápasů. Poslední dobou se začalo dařit i dvojce Kimovi Saarionenovi, který čím dál tím častěji chytá v Hämeenlinnanu.

Kdo byl z nominace překvapivě vynechán?

Myslím, že žádné překvapení není, letošní finská sestava je nejsilnější možný tým, který jsme mohli složit.

Finland has announced their camp roster for the upcoming World Juniors. #WorldJuniors pic.twitter.com/c1yGOINivm — Lassi Alanen (@lassialanen) December 14, 2024

Kterého hráče byste chtěl vypíchnout? Je to útočník Konsta Helenius?

Určitě Helenius. Jeho schopnosti jak do útoku, tak do obrany by se měly jistě projevit. Pokud mu dají na křídla nějaké střelce, tak by se mohl projevit také jako tvůrce hry.

Velkou roli bude hrát také Kasper Halttunen, kolem jehož střeleckých schopností by měla být postavena nejlepší přesilovka. Topias Hynninen prožívá velmi dobrou sezonu a povedený turnaj by mohl zvýšit jeho šance na draftu do NHL. V obraně bude veškerá pozornost upřena na Emila Pieniniemiho a Arona Kiviharjua.

Kiviharju becomes the first ”under-ager” captain for Finland at this event since Olli Juolevi in 2017. #WorldJuniors — Lassi Alanen (@lassialanen) December 20, 2024

Co říkáte na českou nominaci? Co byste na Česku vyzdvihl?

První, co mě napadne, je absence Dominika Badinky v obraně. Vzhledem k tomu, že podle mě nemají Češi tak dobrou sestavu, tak jim bude opravdu chybět. Jsem také zvědavý, co dokáže Vojtěch Čihař, protože se mi v české lize v dresu Karlových Varů líbí a místo v týmu si určitě zasloužil. Pokud dostane pořádnou porci minut, tak se těším také na Adama Novotného.