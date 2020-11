Radši bez diváků než vůbec. Ligové kluby přichází o peníze, brzký restart by zmírnil ztráty

Protikoronavirová opatření před necelým měsícem zastavila i nejvyšší domácí soutěže v kolektivních sportech. Největší ekonomický dopad to má na dva nejpopulárnější sporty u nás - fotbal a hokej. I proto jejich zástupci usilují o rychlý restart soutěží, a to i v případě, že na stadiony nebudou moct diváci. Praha 21:05 1. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zápas Liberce s Plzní. | Foto: Michal Beránek / CNC | Zdroj: Profimedia

„Když nebudeme hrát vůbec, tak přijdeme nejen o příjmy ze vstupného, ale i o reklamu. A netýká se to jen partnerů klubu, ale i extraligy. Když nebudeme hrát, tak budou chtít peníze zpátky, což bude dost citelný zásah do financování každého klubu. Proto si myslím, že je lepší začít hrát alespoň bez diváků,“ vysvětlil Radiožurnálu generální manažer hokejistů Hradce Králové Aleš Kmoníček.

A začít co nejdřív hrát chce z ekonomických důvodů i fotbal, a to i před prázdnými tribunami. „Teď to asi jinak nejde, nemůžeme si asi ani představit, že by v této situaci znovu lidé chodili na fotbal. I tak je z ekonomického pohledu důležité, aby se liga rozběhla,“ řekl Radek Papáček z obchodního oddělení fotbalistů Dynama České Budějovice.

„Kluby chtějí hrát, v tuhle chvíli i bez diváků. Je to pro ně pořád méně smrtelně, než když nebudou hrát vůbec,“ potvrzuje Jana Obermajerová, ředitelka agentury BPA sport marketing, která zastupuje hokejovou extraligu.

Dopad na jednotlivé kluby ale nebude jednotný. Nedá se totiž říct, kolik procent z rozpočtu toho kterého klubu činí peníze ze vstupného a kolik od sponzorů.

„U někoho dělá vstupné patnáct procent, u někoho padesát procent. Každý má svůj rozpočet postavený jinak. Není ale tajemstvím, že od BPA nám chodí zhruba deset milionů za televizní a marketingová práva, o ně bychom přišli. Nehledě na to, že když nebudeme vidět, tak nám někteří kluboví partneři to plnění vůbec nedají nebo ho budou chtít vrátit,“ dodal Kmoníček.

V každém případě, pokud by se fotbal a hokej nezačaly hrát alespoň před prázdnými tribunami, přišly by všechny kluby o miliónové částky a některé by se dostaly až do existenčních problémů. Jaký dopad by to mělo na budoucnost obou nejpopulárnějších sportů, si nikdo z oslovených netroufá odhadovat.