Gagarinův pohár je v Česku. ‚Nevěděl jsem, že jde o originál,‘ září vítěz KHL Sekáč

„Je to složité. Musíte mít povolení od vedení soutěže, a řadu dalších povolení. My jsme to v Kazani všechno podstoupili a vyřídili. Poprvé tak originál tohohle poháru vycestoval za hranice. Jsme první,“​ vysvětluje Radiožurnálu v příletové hale v Praze kustod Barsu Kazaň v tričku a kraťasech.

Před sebou tlačí stříbrnou bednu, ve které je ukrytý Gagarinův pohár. Nikoli kopie, ale originál druhé nejcennější klubové hokejové trofeje světa.

Na rozdíl Stanley Cupu nedoprovází Gagarinův pohár dva urostlí muži v oblecích a bílých rukavicích, ale menší a usměvaví kustodi z Kazaně.

„Jsem rád, že to vyšlo. Sám jsem nevěděl, že cestuje originál, a jsem nadšený. Už jak sem přicházeli, bylo to neskutečné,“ říká ještě na letišti vítěz poháru Jiří Sekáč.

Český reprezentant byl u titulu velmi prospěšný jak základní části, tak v play-off. V patnácti odehraných zápasech získal 13 kanadských bodů. A teď si může užít oslavy. „Mám to štěstí, že ho mám skoro na celé čtyři dny. Určitě nějaká party proběhne.“

„Hned jedu do Tachova, tam mám jen hoďku dvě pro místní mladé kluky. Ve středu pojedu do Mariánských lázní, kde jsem začínal s hokejem. Chci ho ukázat mladým klukům, aby věděli, proč hrají. Pak do Aše, kde jsem se narodil a pak na chatu, tam ho trošku zapijeme,“ usmívá se.

Zlato-stříbrná trofej měří skoro metr. Po obvodu jsou puky s názvy klubů, které KHL vyhrály, na podstavci jsou destičky se jmény hráčů.

Trofej váží přes dvacet kilogramů, takže pít z ní je velmi složité. „Napít se z něj dá, když je položený na stole. Možná kdyby to podrželi další dva tři lidi, tak ano. Ale v jednom to jde jen ze stolu,“ dodává Jiří Sekáč.