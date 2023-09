Hokejistky budou mít v USA profesionální soutěž po vzoru NHL. České hráčky vyhlíží draft

V nadcházející sezoně čeká ženský hokej velká změna. V zámoří totiž vznikne Professional Womens Hockey League (PWHL), tedy obdoba mužské NHL. První ročník nové soutěže potrvá od ledna do června a v základní části se odehraje 24 kol. České hokejistky jsou v očekávání draftu a doufají, že se probojují do nejlepších zámořských týmů. Praha 13:49 6. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejistka Tereza Vanišová v dresu Toronta | Zdroj: Profimedia

„Slibuji si od toho, že to bude nejlepší ženská soutěž. Asi bude chvíli trvat než se to rozjede, ale doufám, že půjde o top ligu a budu mít možnost si v ní zahrát,“ přeje si Tereza Vanišová, která hraje v zámoří už osm let.

Poslechněte si českou hokejistku Terezu Vanišovou, jak vyhlíží angažmá v nové zámořské soutěži

Na konci minulé sezony právě Vanišová rozhodla o vítězství Toronta ve finále Isobel cupu, tedy ženské verzi Stanley cupu. Stala se tak teprve druhou hráčkou, která pohár zvedla nad hlavu potřetí. Jenže po sezoně soutěž zanikla s tím, že bude vytvořena nová a to už ve spolupráci s NHL.

Před týdnem přišla ze zámoří zpráva, že se nová soutěž opravdu rozjede, ale hráčky zatím smlouvy s novými kluby nemají a zůstávají bez kontraktů. „Čekám na draft do nové ligy. Myslím si, že během září a října se rozhodne. Budu zatím jen trénovat,“ popisuje aktuální situaci Vanišová.

Nejistota pro hráčky

Zakládajícími členy nově vzniklé soutěže budou kluby z Bostonu, Minneapolis, New Yorku, Montrealu, Toronta a Ottawy. Do 10. září mají možnost podepsat volné hráčky, ostatní si budou vybírat v draftu. Ale ne na všechny se dostane. Předchozí soutěž hrálo jedenáct týmů, teď budou mít hráčky místa na soupiskách jen v šesti.

„Ještě nevíme, jak to bude všechno probíhat. Nyní by měly vyběhnout nové informace ohledně draftu. Některé holky už podepsaly smlouvy ve Švédsku s tím, že můžou případně odejít. Je to hodně otevřené. Já a pár hráček pořád ještě čekáme. Záložní plán nemám a pokud to nevyjde, tak to budu řešit dál až potom,“ říká česká reprezentantka.

Tereza Vanišová věří, že angažmá v zámořské soutěži vyjde a stejně doufá i šest dalších hokejistek, které v zámoří v minulé sezoně hrály. Například Dominika Lásková má podepsanou smlouvu ve Švédsku s možností odejít. Ostatní jsou na tom stejně jako Vanišová a čekají na podrobnosti ohledně draftu.

„Uvidí se během následujících dvou měsíců. V listopadu už by měl být společný kemp a teoreticky po reprezentačním turnaji by už měla začít liga. Pak se budou dávat týmy dohromady a liga má začít v lednu,“ vyhlíží nejistou budoucnost Vanišová.

První ročník PWHL potrvá od ledna do června, počítá se s dubnovou přestávkou kvůli mistrovství světa. V základní části se stihne 24 kol. Další sezony už budou delší a odstartují v listopadu.

