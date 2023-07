Klenot, který se rodí jednou za sto let. Hokejistka Lopušanová chce do zámoří a na olympijské hry

Je jí teprve patnáct let a už o ní vědí nejen na Slovensku, ale i v zámoří. Rodačka ze Žiliny Nela Lopušanová se od čtyř let věnuje hokeji a také hokejbalu. Má za sebou starty na světových šampionátech a na svém kontě také nejrůznější rekordy. Při premiéře ve slovenské hokejové extralize vstřelila v jednom utkání deset branek a na dalších devět nahrála při výsledku 24:1. Liberec 14:11 5. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenská hokejistka Nela Lopušanová při úspěšném pokusu o „Michigan gól" | Zdroj: Profimedia

„Hlavně má velkou herní inteligenci. Na její věk má neskutečnou techniku, rychlost, tvrdost a vše, co potřebuje,“ vypočítává přednosti Lopušanové trenér slovenských hokejbalistek Marián Hambálek.

Patnáctiletou hokejistku má pod dohledem nyní v Liberci na juniorském mistrovství světa. Hlavní je ale pro Nelu Lopušanovou hokej, který hraje od čtyř let.

„Starší bratr hrál hokej a od něj jsem se to naučila. Chodila jsem se na něj dívat, stejně jako na další hráče. Z Česka mě inspiruje Martin Nečas a David Pastrňák, ze zahraničních hráčů to vždy byl Patrick Kane,“ přiznává Nela Lopušanová.

Parádní kousek se jí povedl na hokejovém mistrovství světa hráček do 18 let. Puk nabrala na čepel hokejky a zasunula jej do branky.

„Otec mi řekl, že to můžu udělat, protože před tím jsem to zkoušela na zápasech a vycházelo mi to. Přesně jak mi to řekl, tak jsem to udělala a padlo to tam. Hokej je moje droga, každý den se snažím makat a zlepšovat. Snažím se být stále při zemi, nepociťovat tlak a pomáhat týmu,“ říká o hokejové kariéře Lopušanová.

Plány do budoucna

Pro vycházející hvězdu je důležité i vzdělání a čeká ji cesta za oceán.

„Chci na univerzitu do Ameriky, nyní tam jedu studovat na střední školu, tak snad se mi zadaří i na vysokou školu. Po kariéře bych chtěla určitě pracovat ve sportovním prostředí. Určitě bych chtěla pomáhat ostatním generacím v roli manažera nebo třeba fyzioterapeutky,“ odhaluje budoucí plány Lopušanová.

Slovenské hokejistce nechybí ani sportovní cíle. Opět jsou v případě mladé naděje spojené samozřejmě se zámořím a tamním hokejem. „Chci do vysokoškolské ligy NCAA a určitě na olympijské hry,“ upřesnila slovenská hokejová hvězda.

Hokejový klenot si všichni trenéři pečlivě stráží. „Nelka hraje hokejbal od deseti let a už od té doby vynikala ve všech mládežnických soutěžích chlapců. Je to klenot, který se narodí jednou za sto let. Má ráda hokejbal, nemá ráda prohry. Je týmovou hráčkou, dělá všechno pro úspěch a jsme rádi, že jí máme v týmu,“ těší kouče slovenských hokejbalistek Mariana Hambálka.