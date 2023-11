České hokejové kluby čekají odvety Ligy mistrů. ‚Jdeme do toho s čistou hlavou,‘ říká třinecký Daňo

Hokejisté všech tří českých klubů jsou blízko postupu do čtvrtfinále Ligy mistrů. Pardubice a Vítkovice čekají proti finským soupeřům domácí odvety, Třinec odletěl v pondělí dopoledne téměř k polárnímu kruhu. V teplotách kolem minus šestnácti budou ve švédské Skelleftee v osmifinále Ligy mistrů hájit těsnou domácí výhru 4:3. Praha 15:21 21. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Uděláme všechno, abychom postoupili,“ hlásí před odvetou proti Skelleftee útočník Třince Marko Daňo | Foto: Vladimír Pryček | Zdroj: ČTK

„Těšíme se na tu zimu, já si trochu připomenu časy ve Winnipegu. Bude to fajn. Od stavu 0:0 budeme chtít ten zápas vyhrát a věřím, že se nám to podaří. Předpoklady tam jsou a viděli jsme doma, že s nimi umíme hrát vyrovnaný hokej, a utkání jsme vyhráli. Na jejich ledě to samozřejmě bude náročné, ale uděláme všechno, abychom postoupili,“ burcuje útočník Třince Marko Daňo, který si bude moci zavzpomínat na kanadskou zimu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 České extraligové kluby čekají odvety osmifinále Ligy mistrů

Třinec už den po nedělním zápase s Litvínovem odletěl do Švédska a v úterý od 18 hodin nastoupí u polárního kruhu.

„Skellefteå naznačila, v čem je silná – výborně bruslí, jsou přímočaří a nepříjemní v přesilových hrách. Doma jsme to urvali, máme jednobrankový náskok, ale to vůbec nic neřeší. Takže očekáváme velmi těžký zápas,“ říká před odvetou asistent trenéra Motáka Vladimír Országh.

Ten vedle NHL jako hráč působil i ve Švédsku. V Djurgårdenu získal titul a hrál ještě severněji ve městě Luleå.

Liga mistrů letos přijala nová specifická pravidla. „Liga mistrů je hodně specifická v tom, že můžou rozhodnout přesilovky nebo oslabení. Na to si musíme dávat pozor,“ varuje Országh.

„Už jsme těch zápasů odehráli víc a pravidla jsou samozřejmě v některých úsecích hry jiná, ale dá se na to zvyknout a přeprogramovat hlavu,“ tvrdí Daňo.

Třeba přesilová hra v Lize mistrů nekončí ani vstřeleným gólem. V osmifinále mají všichni tři čeští zástupci reálnou naději na postup mezi nejlepších osm.

Hokejisté Pardubic zahájili osmifinále Ligy mistrů úspěšně. Na ledě Tampere zvítězili 3:1 Číst článek

Podle Vladimíra Országha to dokazuje kvalitu extraligy: „Myslím si, že česká extraliga je výrazně podceňovaná. Mám pocit, že už na to přišli i ostatní, protože má velkou kvalitu, velmi kvalitní hráče i trenéry. Bylo by opravdu dobré, kdyby i nějaká česká mužstva postoupila v Champions League co nejdál.“

Třinec vede po prvním utkání 4:3. A má velké ambice, po čtyřech mistrovských titulech v extralize za sebou chce vyhrát i evropskou soutěž.

„Je to prestižní liga. Jdeme do toho naplno a věřím, že podáme takový výkon jako doma. Samozřejmě tam měli momenty, ve kterých nás zatlačili, ale udrželi jsme to. S tím jednogólovým náskokem jdeme do odvety s čistou hlavou a věřím, že to zvládneme. Myslím, že to bude vyhrocený zápas, do kterého dáme všechno,“ doplňuje Marko Daňo.

Zápas Skellefteå - Třinec začne v 18 hodin, stejně jako utkání Vítkovice - Pelicans Lahti. Ostravané si z Finska kvůli problémům s ledem přivezli kontumační výhru 3:0. Už o půl hodiny dříve začne duel Pardubice - Ilves Tampere, také Východočeši mají z Finska velmi slušný výsledek - výhru 3:1.