Nový kouč reprezentace Rulík: Od hráčů vyžaduji tlak do brány, disciplínu a reakci na hru soupeře

Fin Kari Jalonen už není trenérem hokejové reprezentace. Odvolal ho výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje a na jeho místo vybral dosavadního kouče juniorů Radima Rulíka. Ten v rozhovoru pro Radiožurnál Sport prozradil jakým stylem hry se chce s týmem prezentovat a co od svěřenců vyžaduje. Praha 7:27 30. června 2023

„Výkonný výbor odvolal celý realizační tým v poměru hlasů devět dva,“ oznámil prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik.

Novým koučem českých hokejistů se stal Radim Rulík. Poslechněte si, jakou hrou se chce prezentovat

O odvolání finského kouče Kariho Jalonena jednal výkonný výbor více než měsíc. Třikrát se kvůli budoucnosti kouče národního týmu sešel a pak teprve rozhodl. Kvůli průtahům čelilo vedení českého hokeje kritice. „Diskuze byla o tom, jaké podniknout kroky, aby to bylo lepší. Právě se zodpovědností směrem k mistrovství světa v Praze. Nevnímám nijak negativně, že jsme se kvůli tomu sešli třikrát během měsíce,“ vysvětluje člen výkonného výboru Bedřich Ščerban.

Nástupcem Jalonena bude Radim Rulík, který dovedl na posledním šampionátu hráčů do 20 let český celek ke stříbrným medailím. „Myslím si, že jsem byl oslovený i proto, jakým způsobem jsme se prezentovali na mistrovství světa, nejen podle výsledků, ale i systémem hry. Prosazuji styl hry s agresivnější obranou,“ říkal po svém uvedením do funkce Rulík.

Návrat Nedvěda

Spolu s ním přichází od juniorů i asistenti Jiří Kalous, Ondřej Pavelec a Marek Židlický. Smlouvu mají na dva roky s roční opcí. Na pozici generálního manažera se vrací Petr Nedvěd, který si za asistenta vybral dosavadního generálního manažera Martina Havláta.

„Hokej mi chyběl, mám ho v krvi. Samozřejmě, že na tvorbě se budeme podílet všichni. Finální slovo ohledně nominace budu mít já s Radimem Rulíkem,“ říká Nedvěd.

Po spolupráci s Nedvědem a Havlátem chce Rulík postavit tým, který by se na domácím šampionátu prezentoval výrazně útočnější hrou, než kterou hrála reprezentace pod trenérem Jalonenem. „Pokusíme se na turnaji Euro Hockey Tour postavit kostru týmu, kterou nechceme moc obměňovat. Chceme hrát aktivní a agresivní celoplošnou obranu, určovat tempo zápasu a mít maximálně sebevědomý tým na kotouči. Vyžaduji ohromný tlak do brány, reakci na hru soupeře a udržet disciplínu,“ přeje si Rulík.

Nový kouč reprezentace Radim Rulík chce zapojovat i mladé hráče, i proto bude úzce spolupracovat i s novým koučem dvacítky Patrikem Augustou.

