Hokejisté Hradce Králové jsou kvůli dopingové kauze v disciplinárním řízení, čeká se na rozsudek soudu

Disciplinární komise hokejové extraligy zahájila s Hradcem Králové řízení kvůli dopingu trojice hráčů. Od klubu si vyžádala písemné vyjádření, uvedl ředitel extraligy Martin Loukota. Kauza ale může zůstat nevyřešená až do konce sezony. Disciplinární komise musí počkat na pravomocný rozsudek Národního rozhodčího soudu. Hradec Králové 16:22 5. března 2024

„Musím říct, že jde o velmi složitou kauzu hlavně z procesního hlediska. Disciplinární komise minulé úterý zahájila s klubem Mountfield Hradec Králové disciplinární řízení a vyzvala ho, aby ve lhůtě 21 dní zaslal písmenné vyjádření k tomuto případu,“ uvedl ředitel extraligy Loukota.

⚠️ Ředitel Tipsport extraligy Martin Loukota na dnešní tiskové konferenci oznámil zahájení disciplinárního řízení s klubem Mountfield HK a novinářům osvětloval okolnosti procesně složitého případu

➡️https://t.co/KiwssXs1kj — APK LH (@apklh2022) March 5, 2024

„Národní rozhodčí soud řešil vinu či nevinu hráčů, zatímco disciplinární komise extraligy má podle směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice klubu udělit přiměřený trest,“ řekl.

Obránce Graeme McCormack a útočníci Kevin Klíma a Martin Štohanzl dostali od Národního rozhodčího soudu shodně desetiměsíční trest od data pozitivního nálezu a 9. února se mohli vrátit do hry.

„Podle našich informací se Antidopingový výbor České republiky ve všech třech rozhodnutích odvolal a požádal ještě o odkladný účinek. V tomto je ten případ velmi složitý. Členům disciplinární komise je k dispozici právní zástupce Asociace profesionálních klubů ledního hokeje, aby z procesního hlediska bylo vše v pořádku,“ uvedl Loukota.

Otázka odvolávacího senátu

„Nevíme, kdy bude ustanoven odvolací senát a kdy rozhodne o odkladném účinku. Jestli ho uzná, nebo neuzná. V případě, že ho uzná, nebude splněna základní a nutná podmínka pro to, aby disciplinární komise měla tři pravomocné rozsudky,“ vysvětlil Loukota, že do té doby nelze o trestu pro východočeský klub rozhodnout.

Dopingová kontrola v průběhu loňského semifinále play off u všech tří hráčů odhalila zakázané látky, které se jim do těla dostaly z výživového doplňku. Antidopingový výbor nesouhlasí s desetiměsíčním trestem, který hokejisté dostali, a žádá pro přísnější postih.

„Jsme znepokojeni, že to tak strašně dlouho trvá. Ale musíme respektovat to, že tu máme rozhodnutí, došlo k odvolání a dokud nebude rozhodnuto, tak je situace taková, jaká je. Celá kauza ukazuje na to, že ty dokumenty, jako je jednací řád Národního rozhodčího soudu, nejsou určitě dokonalé,“ uvedl Loukota.

„My jsme si zjišťovali i celosvětově, jestli se něco takového stalo, ale na žádný případ jsme nenarazili. Antidopingový výbor České republiky zjišťuje v průběhu toho řízení, že opravdu jsou tam věci, které je potřeba zlepšit, aby to rozhodování bylo rychlejší a my jako extraliga jsme nebyli poškozováni, jak dlouho to rozhodování Národního rozhodčího soudu trvá,“ konstatoval Loukota.

Disciplinární komise #TELH zahájila s @MountfieldHK disciplinární řízení, klub se musí ve lhůtě 21 dní písemně vyjádřit k případu.



ADV se ale ve všech třech rozhodnutích odvolal a požádal o odkladný účinek. Pokud ho senát uzná, nebude pravomocný rozsudek, což je podmínka pro DK. — Jiří Vítek (@JVitek94) March 5, 2024