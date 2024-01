První výsledek v dopingové kauze hokejového Hradce. Obránce McCormack dostal trest na deset měsíců

Generální manažer hokejistů Hradce Králové Aleš Kmoníček si oddechl, že klub už zná první rozhodnutí v dopingové kauze z konce loňského sezony. Kanadský obránce Graeme McCormack může po obdržení desetiměsíčního trestu zpět do hry 9. února. Na rozhodnutí Národního rozhodčího soudu pro sport o stejném provinění útočníků Kevina Klímy a Martina Štohanzla zástupci východočeského klubu čekají. Hradec Králové 16:26 26. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Hradce Králové | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: Profimedia

„Bylo to osm strašných měsíců. Doufám, že je to za námi. Věnovali jsme tomu neskutečně času, nervů a dalších věcí. Pokud byl hráčům prokázán lehký stupeň zavinění, tak mi ten trest připadá zbytečně velký,“ řekl Kmoníček na tiskové konferenci. Hráči užili výživový doplněk Mesomorph V4, který obsahoval zakázané látky 1,5-dimethylhexylamin, heptaminol a oxilofrin, jež podle podle zástupců Mountfieldu i hráčů nebyly na přípravku uvedeny.

„Jestli užili něco, co mělo být v pořádku a bylo to kontaminované, tak na tom vinu sice podle pravidel antidopingového výboru nesou. Ale na druhou stranu normální člověk musí pochopit, že není možné, aby tomu mohl člověk předejít. Aby pak sedm měsíců nehrál, nebral peníze a utrpěl to, co ti hráči a klub. Na klub to působilo negativně, ať chceme nebo nechceme. Pevně věřím, že tímto výsledkem se tomu nebudeme muset dál věnovat,“ uvedl Kmoníček.

Byl rád, že kauza se blíží k vyřešení. „Každý týden, kdy se to protahuje, cítíte zmar. Hráči jsou netrpěliví, nevydělávají peníze, když jim disciplinární komise zastavila 10. července činnost. Klub se ptá, trenéři se ptají, kdy nastoupí. Je to nekonečný příběh, který trval osm měsíců a doufám, že už to nikdy nezažiju. Čekáme ještě na ta dvě rozhodnutí, která by měla přijít začátkem příštího týdne, a potom na jednání disciplinární komise. To už jsou věci, které musíme zvládnout. Já jsem hlavně rád, že se ti hráči postupně zapojí. Myslím, že to bude vzpruha jak pro ně, tak i pro samotný tým,“ konstatoval Kmoníček.

Nechtěl predikovat, jaký trest disciplinární komise Hradci uloží. „Můžu jen říct, že jestli se u hráčů prokázala lehká míra zavinění, tak je přece jasné, že s tím klub nemůže vůbec nic dělat. Klub nic neorganizuje a žádné takové věci hráčům nedává. Nějaký trest zřejmě dostaneme a nechám to na disciplinární komisi. Jsou tam nezávislí odborníci, kteří to posoudí,“ uvedl Kmoníček.

„Co vím ze znalosti řádů, je tam pokuta až do výše 500 tisíc korun. Když přijde, tak se o tom s právním zástupcem zamyslíme a budeme postupovat. Pevně věřím, že všechny ty skutečnosti si všichni přečtou, i fanoušci a ti, kteří nás očerňovali a dělali z nás feťáky. Pevně věřím, že tohle je pádná odpověď, že se klub nijak špatně nechoval a hráči udělali všechno pro to, aby do těla zakázanou látku nedostali,“ prohlásil generální manažer.

„Abychom zjišťovali, co si hráči vezmou, to nejde. Tuto krabičku konkrétně nevím, kdo přivezl. Konzultovali to s doktorem, což jsme ze začátku vůbec nemohli tušit,“ řekl Kmoníček.

Původ zakázané substance se prokázal až po laboratorním testu přípravku.

„Vím, že v kabině máme pár věcí, které jsou samozřejmě prověřené. Ale oni žijí v kabině tři hodiny denně a dalších dvacet doma. Každý se doma stravuje, bere si nějaké doplňky stravy, protože je to naprosto běžné. Ale my nejsme schopní to nějakým způsobem ohlídat,“ říká Kmoníček.

McCormack přišel o stříbrnou medaili z minulé sezony, podobné by to mělo být i u Kevina Klímy a Štohanzla. U klubu Kmoníček žádný podobný trest neočekává.

„Tohle se netýká klubu. Co se týká rozhodčího soudu, tak tam je jasné, že se to týká jednotlivců. Co se týče nás, tak nepředpokládám, že tohle bude extraliga řešit. Minulý ročník byl celý uzavřený a tohle je sci-fi. Myslím, že to ani řády neumožňují, ale i kdyby umožňovaly. Tři hráči si vzali něco, co nemělo nic obsahovat. Přece nám kvůli tomu neseberou naše snažení, které jsme loni završili stříbrnými medailemi,“ konstatoval Kmoníček.

Věří, že se celé trio brzy po vypršení trestů vrátí do zápasů. „V tréninku jsou. Ale všichni, co se kolem sportu pohybujeme, tak víme, že něco jiného je trénovat a něco jiného hrát. Chceme hráče co nejdřív zapojit, aby se do toho dostali a určitě je podržíme. Víme, že jejich aklimatizace na zápasový režim bude trvat, ale jsme rádi, že vůbec budou s námi,“ prohlásil generální manažer Východočechů.

Klub podle něj hráče podporoval celou dobu. „Někde se mluvilo, že s nimi nespolupracujeme, nebo se s nimi budeme soudit. To jsou nesmysly. My jsme jim od začátku podali pomocnou ruku. Sehnali jsme pana doktora Šťovíčka. Sháněli jsme všechny podpůrné argumenty. Dostali od nás možnost individuálně se připravovat a využívat všechny věci v rámci zimního stadionu. Výstroje, výzbroje a všechno,“ dodal Kmoníček.

