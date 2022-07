Nepřišel jsem dělat rekordy, říká Hübl o angažmá v druhé lize. Chomutovu chce pomoct k postupu

Největší přestupový úlovek získali před startem druhé hokejové ligy v Chomutově. Do týmu Pirátů se po třiadvaceti letech vrátil útočník Viktor Hübl. Několikanásobný rekordman extraligy odehrál v nejvyšší soutěži 24 sezón, nastřílel 402 gólů a k nim přidal 500 nahrávek. Chomutov 16:40 15. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Viktor Hübl ještě v dresu Litvínova | Zdroj: Profimedia

„Už jsem jednou říkal, že bych rád skončil kariéru v Chomutově a ještě si tu zahrát, ale nějak to nevypadalo. Tím, jak se teď všechno změnilo, tak mi dávalo smysl, že bych pomohl Chomutovu hrát o postup,“ vysvětluje Viktor Hübl svůj návrat domů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si ohlasy Viktora Hübla po návratu do druholigového Chomutova

Poslední roky totiž strávil v konkurenčním Litvínově, který mu už ale nenabídl novou smlouvu. Zkušeného třiačtyřicetiletého matadora a mimo jiné i bývalého hráče českobudějovického Motoru zlákalo, že Chomutov bude mít velké cíle.

„Nechci si chodit jen zahrát. Až skončím úplně, můžu pak chodit na led s nějakými kluky, ale ambice tady jsou, s tím jsme do toho šli. Bude se hrát o postup, motivace tam je,“ popisuje.

Hübl si v Chomutově zahraje dlouholetým parťákem Františkem Lukešem. O druhé lize má bývalý kapitán Litvínova nulový přehled.

„Nějak jsem vůbec nepočítal s tím, že bych skočil z extraligy do 2. ligy. Vůbec nevím, jaká je úroveň a co od toho čekat. Když na to koukám, tak jsou tu kluci v Ústí nebo v Mostě, kteří s námi nedávno ještě trénovali v Litvínově, takže si myslím, že tak špatné to nebude.

Osobní statistiky v Chomutově řešit nechce. „To vůbec, zvlášť v mém věku. Nepřišel jsem dělat žádné rekordy, těch už mám dost! Chci být nápomocný trenérům, pomoct nastavit tým. Je tu hodně šikovných mladých kluků, chci, abychom táhli za jeden provaz, bavili hokejem lidi a ať je na konci nějaký pěkný výsledek,“ usmívá se útočník.

Hübl s Lukešem budou určitě terči pro své soupeře. Záludností a faulů se ale nebojí.

„Celý život jsem byl zvyklý, že po nás ostatní šli. Šikovní hráči se vždy měli řezat. Když hrajeme proti někomu takovému, tak také říkáme, že přitvrdíme. Počítat s tím zřejmě budeme muset, ale vždy jsme se s tím nějak porvali,“ říká posila druholigových Pirátů.