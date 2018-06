KHL přichází o jednu z ikon, Kovalčuk se po pěti letech v Rusku vrací do NHL

Snem většiny mladých hráčů je zahrát si NHL. Vedení konkurenční soutěže mělo před lety snahu tyhle cíle hokejistů změnit, ti nejlepší měli podle jejich představ do několika let působit v Kontinentální lize. Jenže 10 let od jejího vzniku je stále větším lákadlem NHL, a teď to potvrdil také odchod hvězdného útočníka Ilji Kovalčuka z Petrohradu do Los Angeles. Petrohrad 20:28 25. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilja Kovalčuk v dresu Olympijských sportovců z Ruska na olympijských hrách v Pchjongčchangu, | Foto: Grigory Dukor | Zdroj: Reuters

Je to už pět let od chvíle, co se Kovalčuk naposledy představil na úzkém zámořském kluzišti, pak i přes platný kontrakt s New Jersey doslova utekl do Ruska, kde měl být ozdobou soutěže a co do popularity jí zajistit další kladné body v umazávání manka na slavnou NHL.

Už vloni ale Kovalčuk přiznal, že v Evropě dál zůstává hlavně kvůli olympijským hrám, kterých se hokejisti působící v Americe nezúčastnili. Ale teď, jako by už ho v Rusku nic nedrželo a dost možná z různých důvodu znovu zatoužil po NHL.

„Buď jsou to peníze, nebo sláva. Je to největší a nejlepší soutěž světa, takže hrát ji pro hráče pořád znamená velký kredit. Někdo se v tom vyžívá a nemůže bez toho být. Možná že se mu to tam přestalo líbit, KHL možná skomírá,“ říká Marek Sýkora, který jako trenér působil v KHL, a naznačuje, že za zápasy na té nejvyšší hokejové úrovni prostě musí Kovalčuk vyrazit několik časových pásem směrem na západ.

V roce 2008 přitom šéf nově vniklé Kontinentální ligy Alexander Medveděv prohlašoval, že je jeho cílem konkurovat NHL. Třeba propastný rozdíl v danění výdělků mohl být skvělým argumentem v rozhodování mezi oběma soutěžemi, jenže co se týká zájmu fanoušků, zázemí, zřejmě i síly jednotlivých kádrů a tím pádem také renomé, podle Sýkory jde stále o dva zcela jiné hokejové světy.

„To se jim nepovede. Systém tam není tak udělaný, aby se jim to povedlo. Je to otázka tří mužstev, tam jsou peníze, ale řada mužstev bojuje o finance. Prezident Putin třeba pomáhá, aby to neumřelo, ale nedávám tomu velkou budoucnost,“ myslí si Sýkora.

Možná i proto teď Kontinentální liga přichází i o největší hvězdu Ilju Kovalčuka, který vymění Petrohrad za Kalifornii.