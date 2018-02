Nedivil bych se, kdyby Jarda ještě zkusil NHL, říká Voráček. Jágr už viděl první zápas Kladna

Jaromír Jágr se po ukončení angažmá v Calgary vrátil na Kladno a s Rytíři absolvuje první trénink. Nejproduktivnější Čech aktuální sezony Jakub Voráček však myslí, že legendární útočník může nejslavnější soutěž v příští sezoně zkusit znovu. Kladno, Philadelphia 8:18 1. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaromír Jágr sleduje zápas Kladna s Karlovými Vary | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

„Když se podíváte na ty statistiky, tak to mluví samo za sebe. Přes 1700 zápasů, 1921 bodů, to se podle mě už nikomu nepovede. Někdo by musel 20 let dávat sto bodů za sezonu. Při tempu, ve kterém se hraje, a s trendem mladých hráčů si myslím, že na druhém místě zůstane do doby, kdy už tu nebudeme,“ říká pro Radiožurnál Jakub Voráček.

Aktuálně nejproduktivnější hráč v soutěži si před sedmi lety zahrál ve Flyers. „Byla to dobrá zkušenost. Už jsem nepočítal s tím, že si proti němu zahraju, natož s ním v týmu. Bylo mu 39 a nikdo nečekal, že by vydržel takhle dlouho,“ říká Voráček.

Ale je to definitivní konec Jaromíra Jágra v NHL? „U Jardy nikdy nevíte a nedivil bych se, kdyby šel příští rok někam na tryout (zkoušku, pozn. red.),“ vzkazuje Jakub Voráček nejen na Kladno, že Jaromír Jágr se klidně může do NHL ještě vrátit.

Jaromír Jágr se mezitím vrátil do Čech a sledoval zápas Kladna proti Karlovým Varům. Na programu má první trénink s týmem i tiskovou konferenci.

'Potřebujeme střelce'

„Má zraněné koleno a nevím, jestli s těmihle výkony něco udělá. Potřebujeme střelce, lepší obranu a teď neumí ani rozehrát,“ shodují se fanoušci Rytířů Kladna, kteří podle svých slov pamatují Jaromíra Jágra ještě v dorostu.

„Osmašedesátka“ mezi tím klub zachránila i proslavila po celém světě. Jaromír Jágr navíc klub vlastní a nebýt jeho, možná už se na Kladně ani nehrálo.

Když zápas začal, byli všichni fotografové zády k hrací ploše s objektivy natočenými do lóže, ve které největší hvězda kladenského hokeje seděla.

Kapitán Rytířů Jakub Strnad si s Jágrem zahrál před pěti lety v jednom útoku. Možná s ním bude chtít hrát zase, trenér Hořava tomu bránit nebude.

„Můžu si to představovat, jak chci, ale přijde člověk, který je hráč a majitel, a on si rozhodne. Budu ho respektovat,“ vysvětluje Miloslav Hořava starší.

Podle informací ČTK navíc Jágra zapsal na soupisku i Třinec, za který by mohl nasotupit na střídavý start.

