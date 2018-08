Jakub Jeřábek se v NHL stěhuje do Edmontonu. ‚Trvalo to, už jsem byl nervózní,‘ říká o vyjednávání

„Trvalo to. Zažíval jsem to poprvé, takže jsem z toho byl nervózní, ale jsem rád, že to dopadlo. Na konci bylo na výběr z víc klubů, ale Edmonton byl v posledních dnech nejvíc konkrétní,“ řekl Jakub Jeřábek o vyjednávání pro iROZHLAS.cz

Jak se těšíte do „hokejového“ města?

Nevím, myslím, že v Montrealu mě to vycvičilo dobře, tohle bude asi hodně podobné.

Edmontonu se v posledních letech moc nedaří, jaká to bude změna oproti Washingtonu, kde jste vyhráli Stanley Cup.

Neřekl bych, že se Edmontonu nedaří. Loňská sezona jim nevyšla, ale tu předtím zase měli výbornou. Jedu tam určitě s tím, že doufám, že dostanu příležitost a pomůžu týmu, aby se mu letos dařilo víc.

Jak se těšíte na Connora McDavida?

Určitě se těším, je to jeden z nejlepších hráčů na světě.

V posledních letech se poměrně často stěhujete. Máte spočítané třeba, kolik tisíc kilometrů to bylo?

To nemám a bylo by vtipné se na to podívat. Samozřejmě bych byl rád, kdybych už někde zakotvil na delší dobu, ale takový hokejový život prostě je.

S týmem poletíte na začátek sezony do Evropy, Edmontonu začíná příští ročník v Göteborgu.

Nekoukal jsem na to. Vím, že nějaké týmy měly hrát, ale že to bude Edmonton, to slyším poprvé. Když mi bylo sedmnáct, hrála se v NHL v Praze, byl jsem se na jednom zápase Tampa – Rangers podívat.

Jak vnímáte takové výjezdy? Je to určitě jiné z pohledu fanouška a hráče.

Z pohledu malého kluku to určitě bylo fajn, že se NHL dostala do Evropy. Bylo super ty kluky vidět naživo, i když tady. A jak to vnímám z pohledu hráče, to teprve budu zjišťovat.

