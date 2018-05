Jaromír Jágr medvědem? Mohl by hrát za Eisbären Berlín, píší v Německu

„Bylo by to podobné, jako by Cristiano Ronaldo přestoupil do Herthy,“ píše německý server Bild o případném přestupu Jaromíra Jágra do Eisbären Berlín. O zájmu klubu z německého hlavního města píší i další německá média jako Berliner Zeitung nebo server Sport1.

Jaromír Jágr se po konci angažmá v Calgary přesunul do Kladna, do hry se ale příliš nezapojil kvůli problémům s kolenem. V Berlíně o něj měli zájem už v době, kdy opouštěl Kanadu. Eisbären pak skončili v německé lize druzí po finálové prohře s Mnichovem.

„Vím, že mě Berlín chtěl už v létě, nabízeli mi konkrétní podmínky, angažuje se tam i můj kamarád Luc Robitaille. Měl jsem zaručené, že by se o mě skvěle postarali. Takže o tom jsem přemýšlel. Když se dozvěděli, že teď odcházím do Evropy, opět se ozvali a byli velmi aktivní. Pro mě je ale nejdůležitější zdraví,“ vysvětloval Jaromír Jágr, když na začátku roku dorazil do Čech.

Jágr v Německu: 1 zápas, 11 bodů

Pro ligu stříbrných olympijských medailistů by byl příchod Jaromíra Jágra i obrovskou reklamou. Jde o nejlepšího Evropana v historii NHL. Na druhém místě kanadského bodování všech dob je na druhém místě za nedostižným Waynem Gretzkym.

V Německu už přitom „osmašedesátka“ jednou působila. V roce 1994 nastoupil Jágr během výluky v NHL při „angažmá na jeden večer“ k zápasu za druholigový klub Schalker Haie, k jednomu gólu si tehdy připsal 10 asistencí.

46letý hokejista se ale aktuálně zaobírá skládáním kádru hokejového Kladna, které vlastní. Sám je na soupisce, kterou středočeský klub po neúspěšné baráži zveřejnil.

„Král je doma a pokud mu vydrží zdraví, bude obrovskou útočnou zbraní Kladna. Touha dostat svůj klub zpět do extraligy je u 46leté legendy obrovská,“ píše se na klubovém webu.

