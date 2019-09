„Jelikož chodím na každý zápas, tak už to pro mě takový tahák není. I kdyby nehrál, tak budu chodit. Ale spousta lidí chodí jen kvůli němu,“ vystihuje fanoušek Jaroslav, co bude největším lákadlem pro kladenské fanoušky v nadcházející sezoně. Euforie před startem nadcházejícího ročníku extraligy ale není pouze a jen z Jaromíra Jágra.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jágr je mezinárodní pojem, jezdí za ním fanoušci ze všech koutů světa, říká mluvčí hokejistů Kladna

„Po pěti letech v pralese se těším jako malé dítě na Ježíška,“ připomíná pět let Kladna ve druhé nejvyšší domácí soutěži Ondřej. I on se ale těší na výkony Jaromíra Jágra, sám byl totiž překvapen, jak dokázal hráč s číslem 68 na dresu zářit v baráži o účast v extralize.

„Popravdě jsem nečekal, že bude takovým přínosem. Asi to bylo způsobeno i tím, že měl kolem sebe Tomáše Plekance. Doufám, že mu někoho takového dají do sestavy i teď. Když se nezraní, čehož se trošičku bojím, protože mladí rafani v extralize po něm určitě půjdou víc než v první lize, a bude k němu nějaký kvalitní centr, tak si myslím, že by mohl hrát dobře a být velkým přínosem,“ myslí si Ondřej.

A to vše v sezoně, ve které Jaromír Jágr oslaví už 48 narozeniny.

„Jak je vidět, pořád to v rukách má. I když už je pomalejší, co si budeme říkat, furt to umí. Má strašnou sílu v rukách a to se cení,“ přidává svůj postřech další s fanoušků Rudolf.

Závaží na kotníky, činky místo puků a teď i fotobuňka a laser. Jak Jaromír Jágr před extraligou ladil formu? Číst článek

Vidět sílu v rukou Jaromíra Jágra nebudou chtít jen kladenští fanoušci. Na klub jen krátce po postupu Rytířů začaly chodit dotazy na vstupenky na extraligovou sezonu.

„Byli jsme doslova bombardování ze všech stran. Hlad po permanentkách, vstupenkách a hokeji na Kladně je větší než v minulých letech. A Jaromír Jágr je určitě nejen na Kladně hlavním tahounem. Za ním na Kladno jezdí lidé z nejrůznějších koutů republiky i světa, byl tu dokonce kanadský zájezd, potkáte tu Japonce, Němce, Švédy, prostě lidi, které hokej zajímá. Jaromír Jágr je mezinárodní pojem,“ usmívá se mluvčí kladenských Rytířů Vít Heral.

Zájmu odpovídá i cena permanentek. Ty nejlevnější na stání pořídíte za 2900 korun, ty nejdražší na 26 domácích zápasů základní části vyjdou na 5900 korun.

„Čekal jsem, že budou ceny o něco nižší, ale nedá se nic dělat. Je to Jarda a je to extraliga,“ je smířený s vyšší cenou permanentek Ondřej, který tu svou poprvé využije 15.září kdy Kladno přivítá Hradec Králové. Jestli ale už proti Mountfieldu nastoupí i Jágr, není jisté, protože si krátce před startem sezony přivodil svalové zranění.