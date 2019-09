Návrat do extraligy, díl čtvrtý. Podmaní si Jágr znovu české stadiony?

Hokejista Jaromír Jágr se vrací do extraligy. Od jeho odchodu do zámoří na začátku devadesátých let to je jeho čtvrtý návrat do nejvyšší české soutěže. Ve všech předchozích byl nejvýraznější postavou tuzemských stadionů, na kterých předváděl to, čím ohromoval fanoušky v NHL. Kladno 15:57 8. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Kladnu Jágr působil i během výluky v sezóně 2004/2005. | Zdroj: Reuters

Už napoprvé v roce 1994 se vrátil jako hvězda. Jágrovi bylo 22 let, už patřil mezi nejproduktivnější hráče NHL, jenže ta měla výluku, takže si dvojnásobný vítěz Stanley Cupu s Pittsburghem zahrál 11 zápasů za Kladno.

„Neztratili jsme ho z očí a věděli jsme, co dokáže. Myslím, že i v tom roce 1994 to dokázal,“ vzpomíná Jágrův dlouholetý kamarád a tehdejší spoluhráč David Čermák, že měl vlasatý útočník průměr dvou kanadských bodů na zápas.

Jenže v Česku vydržel Jágr jen zhruba měsíc. NHL se brzy rozeběhla a Jágr zmizel na deset let zase do zámoří.

V roce 2004 byla výluka znovu, Jágr se tentokrát vrátil do Kladna na 17 zápasů, ve kterých byl znovu nejproduktivnějším hráčem. Jeho přístup se ale trochu změnil. Přiznal to po utkání s Plzní.

„Jsem hrozně rád, že jsme vyhráli. Je to rozdíl proti době před deseti lety. Ne že bych chtěl hrát na sebe, ale chtěl jsem dokázat, že hokej hrát umím a že chci dávat góly. To už mám za sebou. Teď mi jde o jedno - aby mužstvo vyhrávalo, hráči byli šťastní a abychom se bavili hokejem,“ říkal tehdy.

Jágr plnil stadiony, tisíce diváků chodily na zápasy hlavně kvůli němu. Stala se z něj osobnost, která kromě hokejového umění dokázala využít i svůj vliv v zákulisí. Když nastala výluka NHL v roce 2012, při které se vrátil do mateřského klubu na více než polovinu základní části, ukázal svůj vliv před vyprodaným utkáním v pražské O2 Aréně, kde Slavia hostila Kladno. Jágr potřeboval, aby mu NHL dovolila hrát, a když už to zařizoval, pomohl dalším pěti hráčům včetně slávistů Romana Červenky a Vladimíra Sobotky.

„Abych byl upřímný, ještě včera v noci jsme nevěděli, jestli ten zápas bude. Vypadalo to, že na jedno procento se to bude hrát a skoro určitě ne, ale nakonec mi hrozně pomohl můj bývalá spoluhráč Brendan Shanahan, který přemluvil Garryho Bettmana, aby dal ‚yes‘, a všech šest hráčů mohlo nastoupit to utkání,“ popisoval Jágr.

I když odehrál výrazně méně utkání než ostatní, byl Jágr v té sezoně třetím nejproduktivnějším hokejistou extraligy, tedy soutěže, do které se teď ve 47 letech vrací. Už v baráži Jágr ukázal, že stále má na to českou elitní ligu hrát.

„Je spousta faktorů, které ovlivňují dlouhověkost. Z mého pohledu je nejdůležitější láska, to je nejsilnější druh energie, který na světě je. To byl můj příklad s hokejem. Hokej miluju, vždycky jsem ho miloval a to je myslím nejdůležitější faktor k tomu, abys vydržel a hrál,“ vysvětluje Jágr.

Nejvíc se bude chtít hráč a zároveň majitel extraligového Kladna vyhýbat zraněním. V sobotu se ale ke smůle všech fanoušků zranil před přípravným zápasem s Ústím nad Labem a jeho účast v prvním extraligovém utkání proti Třinci je tak nejistá.