Sedm vteřin na ledě a dost. 'Musím to takhle praktikovat, jinak nemám šanci hrát,' vysvětluje Jágr

V okamžiku, kdy začínalo na Kladně úvodní čtvrtfinále hokejové WSM ligy, domácí fanoušci zaplesali nadšením. V dresu Rytířů totiž naskočil na led Jaromír Jágr. Jenomže po sedmi vteřinách zamířil na střídačku a vzápětí odkulhal do kabiny. Vysvětlení tohoto manévru je prosté: Zraněné koleno si žádá klid, ale kladenský útočník zároveň podle platných regulí potřebuje nasbírat za svůj tým alespoň patnáct startů. Kladno 7:20 28. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaromír Jágr v dresu Kladna | Zdroj: ČTK

„Do deseti dnů bych v tom nejlepším mohl začít trénovat. Možná se stane zázrak, druhé kolo začíná za čtrnáct dní, baráž za měsíc, to je spousta času. Do té doby to musím takhle praktikovat, jinak bych neměl šanci hrát, pokud bychom se do baráže dostali,“ vysvětlil své krátké působení v úvodním zápase play-off WSM ligy na Radiožurnálu Jaromír Jágr.

K oficiálně započítaném startu stačí je pár sekund na ledě, proti Prostějovu jich bylo konkrétně sedm. Na tuhle klikatou cestičku musel tedy vsadit Jaromír Jágr, pokud ještě chce mít naději, že bude v této sezoně kladenskému celku něco platný.

Mezitím léčí pochroumané vnitřní vazy a meniskus v koleni, také stále odpovídá na otázku, jak vidí s odstupem pár dní osudový střet se soupeřem, který ho při utkání s Havířovem vyřadil ze hry.

„Musel jsem se na to kouknout, protože jsem si nic nepamatoval. Ani jsem nevěděl, co dělám na Kladně. Myslel jsem, že je znova stávka,“ rozesmál novináře Jágr.

'Místo nosítek můžou přijet s rakví'

Zákroky podobné tomu, jaký proti němu na Kladně předvedl havířovský útočník Marek Sikora, by se ale podle něj měli trestat, aby se zabránilo zraněním hráčů. Za příklad dává Jágr praxi v NHL.

„Hokej se změnil, hráči jsou rychlejší a silnější. Nárazy by se měly začít pískat, je jen otázka času, kdy místo nosítek přijedou na led frajeři s rakví. V NHL to začali dělat, aby vyčistili hru. Majitelé si uvědomili, že ztrácet tři čtyři hráče na otřes mozku je zcela zbytečné,“ vysvětluje.

„Vzalo jim to spoustu času, protože museli spoustu hráčů, kteří byli nepoučitelní, suspendovat, ale vyčistilo se to,“ vysvětluje Jágr.

Kladenští fanoušci i přes absenci Jágra nakonec odcházeli ze zimního stadionu přece jen v dobré náladě. Jejich tým porazil v úvodním čtvrtfinále play-off celek Prostějova 4:2.

„Bylo to upracované, Prostějov hrál velice trpělivě a čekal na své šance. Čekal jsem, že to bude vyrovnané, málokdo mohlo očekávat výsledek 7:0. Takové utkání, kdy musíš bojovat do poslední minuty, ti pomůže zvyknout si na styl play-off hokeje,“ říká Jaromír Jágr.